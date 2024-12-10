Что покупают эстоноземельцы? Хитами распродаж стали товары для дома, электроника, кофе и продукция китайских интернет-магазинов

„По сравнению с другими ноябрьскими днями общее число посылок в период акций в странах Балтии увеличилось на несколько десятков процентов. За последнюю неделю ноября здесь было зарегистрировано почти полмиллиона отправленных посылок“, - рассказал директор по продажам Venipak Eesti Марттен Кальдвеэ.

Компания Paysera, обрабатывающая платежи примерно для 13 000 интернет-магазинов, сообщила, что в уикэнд Черной пятницы покупатели потратили в интернет-магазинах на 9% больше, чем в обычные дни ноября.

По данным Paysera, в странах Балтии 78% покупок в неделю распродаж было оплачено через интернет-банки, в то время как доминирующие в Западной Европе карточные платежи пришлись здесь всего на 5% всех покупок.

По словам Кальдвеэ, все чаще покупатели выбирают доставку покупок в посылочные автоматы: „Эта тенденция лишь усиливается с 2021 года. Согласно исследованию Venipak, чаще всего доставку в посылочные автоматы выбирают женщины, люди в возрасте 18–39 лет, жители крупных городов с более высокими доходами и родители маленьких детей. Возможность с удобством забрать свою посылку по пути – большое преимущество по сравнению с ожиданием курьера дома в определенное время“.

Кальдвеэ также подчеркнул, что праздничные покупки важно планировать заранее: „Если рождественский шоппинг откладывается на последний момент, покупателям следует обращать внимание на указанные продавцами сроки доставки. Своевременная доставка зависит не только от курьерской компании, но и от планирования покупок, а также от того, насколько оперативно интернет-магазины подготавливают товары для передачи курьерам“.

Venipak работает на эстонском рынке с 2011 года, компания обладает более чем 160 посылочными автоматами по всей стране.

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