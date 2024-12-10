Женщины единодушны и непреклонны: именно это делает любого мужчину непривлекательным в их глазах(1)
Женщины единодушно назвали качество мужчины, которое делает его непривлекательным для них. И это... отсутствие работы! По данным опроса, в котором приняли участие около 1000 человек, 75% опрошенных женщин признались, что их не привлекает безработный мужчина.
33% женщин категорически отказались встречаться с безработным мужчиной, а 43% заявили, что рассмотрели бы такую возможность только в том случае, если бы поиск работы был для их мужчины первоочередной задачей. Лишь 21% опрошенных женщин заявили, что им все равно, где и кем работает мужчина, лишь бы он сам был приятным.
Мужчины были значительно более снисходительны к женщинам: почти половина из них заявила, что женщина может быть безработной.
Однако это еще не значит, что треть женщин можно назвать корыстными охотницами за деньгами. Большинство женщин ищут не материальную обеспеченность, а целеустремленного и амбициозного мужчину. Опрос показал, что женщины ищут не зарплату с тремя или четырьмя нулями, а мужчину, который постоянно устремлен и чем-то увлечен.
Так что, мужчины, если вы хотите увеличить свои шансы в отношениях с женщинами, сначала найдите работу!