Женщины единодушны и непреклонны: именно это делает любого мужчину непривлекательным в их глазах

33% женщин категорически отказались встречаться с безработным мужчиной, а 43% заявили, что рассмотрели бы такую возможность только в том случае, если бы поиск работы был для их мужчины первоочередной задачей. Лишь 21% опрошенных женщин заявили, что им все равно, где и кем работает мужчина, лишь бы он сам был приятным.

Мужчины были значительно более снисходительны к женщинам: почти половина из них заявила, что женщина может быть безработной.

Однако это еще не значит, что треть женщин можно назвать корыстными охотницами за деньгами. Большинство женщин ищут не материальную обеспеченность, а целеустремленного и амбициозного мужчину. Опрос показал, что женщины ищут не зарплату с тремя или четырьмя нулями, а мужчину, который постоянно устремлен и чем-то увлечен.

Так что, мужчины, если вы хотите увеличить свои шансы в отношениях с женщинами, сначала найдите работу!

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