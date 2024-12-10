Камни в желчном пузыре часто находят случайно. Всегда ли нужна операция?

„Сначала я думала, что проблема в желудке. Я занималась своими делами, и ничего не болело, а потом вдруг так прихватило, что все внутренности болели! У меня бывает мигрень, от которой я принимала лекарства, которые могут вызвать боли в животе. Я выпила омепразол, мне полегчало, и я пошла на работу. Но все повторилось! При каждом движении было невыносимо больно. Я пошла к семейному врачу и рассказала о своих болях. Врач сказала, что это может быть камень в желчном пузыре, и отправила меня на УЗИ. Диагноз подтвердился, и мне предложили растворить камень лекарствами, и, возможно, операция не понадобится. В течение 10 дней я принимала таблетки утром и вечером. Все было хорошо, но потом боль вернулась“, — вспоминает Инта.