10.12.2024, 08:30
Камни в желчном пузыре часто находят случайно. Всегда ли нужна операция?(3)
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„Было очень больно при каждом движении. По шкале от 1 до 10, боль была на 20 баллов. Выпрямляешься — больно, наклоняешься — тоже больно. Это ужасающая боль. Я думала, что умру. Лежала, свернувшись калачиком. Во время второго приступа думала — вызвать скорую или позвонить сестре?“, — вспоминает читательница Delfi Инта о сильной боли, вызванной камнем в желчном пузыре.
Во время второго приступа она уже знала, в чем дело: УЗИ брюшной полости выявило желчный камень диаметром в сантиметр. Лечащий врач сказал, что пока не стоит торопиться с операцией, и можно попытаться растворить желчный камень с помощью лекарств.
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