Красота и здоровье
10.12.2024, 08:30

Камни в желчном пузыре часто находят случайно. Всегда ли нужна операция?

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Лелде Лусе
Желчные камни — это верхушка айсберга. Они являются результатом какого-то процесса в нашем организме, который долгое время шел не так, как надо.
Желчные камни — это верхушка айсберга. Они являются результатом какого-то процесса в нашем организме, который долгое время шел не так, как надо.
ФОТО: brizmaker | Shutterstock

„Было очень больно при каждом движении. По шкале от 1 до 10, боль была на 20 баллов. Выпрямляешься — больно, наклоняешься — тоже больно. Это ужасающая боль. Я думала, что умру. Лежала, свернувшись калачиком. Во время второго приступа думала — вызвать скорую или позвонить сестре?“, — вспоминает читательница Delfi Инта о сильной боли, вызванной камнем в желчном пузыре.

Во время второго приступа она уже знала, в чем дело: УЗИ брюшной полости выявило желчный камень диаметром в сантиметр. Лечащий врач сказал, что пока не стоит торопиться с операцией, и можно попытаться растворить желчный камень с помощью лекарств.

„Сначала я думала, что проблема в желудке. Я занималась своими делами, и ничего не болело, а потом вдруг так прихватило, что все внутренности болели! У меня бывает мигрень, от которой я принимала лекарства, которые могут вызвать боли в животе. Я выпила омепразол, мне полегчало, и я пошла на работу. Но все повторилось! При каждом движении было невыносимо больно. Я пошла к семейному врачу и рассказала о своих болях. Врач сказала, что это может быть камень в желчном пузыре, и отправила меня на УЗИ. Диагноз подтвердился, и мне предложили растворить камень лекарствами, и, возможно, операция не понадобится. В течение 10 дней я принимала таблетки утром и вечером. Все было хорошо, но потом боль вернулась“, — вспоминает Инта.

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