Не только подсчет шагов: эти решения в смарт-часах действительно позволяют лучше следить за здоровьем

Состав тела

„Многие смарт-часы, например, предлагают возможность измерить состав тела пользователя, что позволяет получить много различной информации об организме – например, процент жира, индекс массы тела и содержание воды. Все эти показатели помогают получить лучший обзор того, что происходит с телом пользователя“, – пояснил Пеннар.

В комплексе перечисленные показатели дают хороший обзор состояния организма и могут указать на недочеты в образе жизни, а также на то, каким моментам следует уделить больше внимания.

Отслеживание менструального цикла

Благодаря тому, что смарт-часы оснащены рядом умных сенсоров, многие из них предлагают возможность отслеживания менструального цикла. В смарт-часов Samsung для этого служит датчик температуры, которые и позволяет сообщить пользователю необходимую информацию. Следует, однако, учитывать, что смарт-часы не призваны заменить средства контрацепции, а просто являются источником информации о здоровье.

Необычные тренировки

Все знают, что смарт-часы позволяют отслеживать пробежку и езду на велосипеде, но современные модели пополнились такими вариантами тренировок, которые часто и представить сложно. Например, наиболее продвинутые из смарт-часов позволяют выбрать такие тренировки, как водная аэробика, стрельба из лука или популярный в Эстонии диск-гольф. Изучите функции ваших смарт-часов – вдруг, и они предлагают возможность регистрации не самых обычных тренировок. Новые тренировки в перечень зачастую можно добавлять через меню смартфона.

Кровяное давление и ЭКГ

Многие смарт-часы также предлагают возможность измерять кровяное давление пользователя и делать электрокардиограмму. Конечно, не для каждого человека такие функции являются необходимыми, но для ряда пользователей они могут оказаться очень полезны.