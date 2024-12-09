Не только подсчет шагов: эти решения в смарт-часах действительно позволяют лучше следить за здоровьем
Для многих смарт-часы стали повседневными устройствами, используемыми в связке со смартфоном. И все же зачастую люди используют их исключительно для подсчета шагов или сохранения информации о примитивных тренировках. Тренинг-менеджер по мобильным продуктам Samsung Eesti Алари Пеннар рассказал о самых интересных функциях современных смарт-устройств для контроля за здоровьем, которые действительно полезны в повседневной жизни.
Состав тела
„Многие смарт-часы, например, предлагают возможность измерить состав тела пользователя, что позволяет получить много различной информации об организме – например, процент жира, индекс массы тела и содержание воды. Все эти показатели помогают получить лучший обзор того, что происходит с телом пользователя“, – пояснил Пеннар.
В комплексе перечисленные показатели дают хороший обзор состояния организма и могут указать на недочеты в образе жизни, а также на то, каким моментам следует уделить больше внимания.
Отслеживание менструального цикла
Благодаря тому, что смарт-часы оснащены рядом умных сенсоров, многие из них предлагают возможность отслеживания менструального цикла. В смарт-часов Samsung для этого служит датчик температуры, которые и позволяет сообщить пользователю необходимую информацию. Следует, однако, учитывать, что смарт-часы не призваны заменить средства контрацепции, а просто являются источником информации о здоровье.
Необычные тренировки
Все знают, что смарт-часы позволяют отслеживать пробежку и езду на велосипеде, но современные модели пополнились такими вариантами тренировок, которые часто и представить сложно. Например, наиболее продвинутые из смарт-часов позволяют выбрать такие тренировки, как водная аэробика, стрельба из лука или популярный в Эстонии диск-гольф. Изучите функции ваших смарт-часов – вдруг, и они предлагают возможность регистрации не самых обычных тренировок. Новые тренировки в перечень зачастую можно добавлять через меню смартфона.
Кровяное давление и ЭКГ
Многие смарт-часы также предлагают возможность измерять кровяное давление пользователя и делать электрокардиограмму. Конечно, не для каждого человека такие функции являются необходимыми, но для ряда пользователей они могут оказаться очень полезны.
„Чтобы смарт-часы Samsung могли измерять кровяное давление, требуется их предварительная калибровка с использованием обычного прибора для измерения артериального давления. Затем же часы смогут замерять давление автономно. Разумеется, часы не предусмотрены для того, чтобы на основании полученных данных принимать решения, касающиеся здоровья, но они позволят получать общую информацию. То же самое касается и возможности делать ЭКГ“, – сказал Пеннар.
Сон
Каждому известно, как неприятно просыпаться уставшим и в таком состоянии отправляться на работу. Забота о качестве сна очень важна, а многие современные смарт-часы позволяют отслеживать сон и получить детальный обзор фаз и качества сна.
„Смарт-часы также дают пользователю рекомендации по улучшению повседневного сна в принципе, а часы Samsung позволяют даже отслеживать храп. Правда, для этого спать придется с часами на руках, но большинство смарт-часов уже довольно компактны и удобны, а при желании их ремешок можно даже заменить на удобную тканевую версию“, – рассказал специалист.