Тайные сексуальные фантазии создают напряжение в отношениях: „Он неоднократно ловил меня на том, что я слишком быстро закрываю вкладку браузера“

„Несмотря на то что я довольно скромна в спальне, я храню от мужа маленький грязный секрет о том, чего я действительно хочу“, - признается одна женщина. Она призналась, что скрывает от мужа свое желание, потому что думает, что он сочтет это странным. „Очень странным“, - добавила она.