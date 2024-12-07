07.12.2024, 15:25
Тайные сексуальные фантазии создают напряжение в отношениях: „Он неоднократно ловил меня на том, что я слишком быстро закрываю вкладку браузера“(3)
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Фантазии - нормальная часть наших отношений. Счастливы те, кто может поделиться ими или даже воплотить их в реальность их со своей второй половинкой. Однако часто фантазия остается мечтой, которая кажется далекой и недостижимой, потому что о ней стыдно говорить.
„Несмотря на то что я довольно скромна в спальне, я храню от мужа маленький грязный секрет о том, чего я действительно хочу“, - признается одна женщина. Она призналась, что скрывает от мужа свое желание, потому что думает, что он сочтет это странным. „Очень странным“, - добавила она.
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