Секс и отношения
07.12.2024, 15:25

Тайные сексуальные фантазии создают напряжение в отношениях: „Он неоднократно ловил меня на том, что я слишком быстро закрываю вкладку браузера“

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„Несмотря на то что я довольно скромна в спальне, я храню от мужа маленький грязный секрет о том, чего я действительно хочу“.
„Несмотря на то что я довольно скромна в спальне, я храню от мужа маленький грязный секрет о том, чего я действительно хочу“.
ФОТО: Bricolage | Shutterstock

Фантазии - нормальная часть наших отношений. Счастливы те, кто может поделиться ими или даже воплотить их в реальность их со своей второй половинкой. Однако часто фантазия остается мечтой, которая кажется далекой и недостижимой, потому что о ней стыдно говорить.

„Несмотря на то что я довольно скромна в спальне, я храню от мужа маленький грязный секрет о том, чего я действительно хочу“, - признается одна женщина. Она призналась, что скрывает от мужа свое желание, потому что думает, что он сочтет это странным. „Очень странным“, - добавила она.

Желая рассказать о своей ситуации и получить совет, что делать, женщина обратилась к социальным сетям, чтобы откровенно признаться во всем, оставив многих в изумлении.

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