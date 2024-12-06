Ищете практичный и долговечный новогодний подарок? Кухонная утварь KitchenAid теперь со скидкой до 75%!

Новый год — это время, когда мы хотим подарить близким что-то запоминающееся и при этом практичное. Поиск подарков может быть непростым делом, особенно если вы хотите порадовать близких качественными вещами из премиального сегмента. Для тех, чьи близкие увлекаются кулинарией, у нас отличные новости — стильная кухонная утварь и приборы KitchenAid теперь представлены в Maxima со скидками до 75 %.