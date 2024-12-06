Ищете практичный и долговечный новогодний подарок? Кухонная утварь KitchenAid теперь со скидкой до 75%!
Новый год — это время, когда мы хотим подарить близким что-то запоминающееся и при этом практичное. Поиск подарков может быть непростым делом, особенно если вы хотите порадовать близких качественными вещами из премиального сегмента. Для тех, чьи близкие увлекаются кулинарией, у нас отличные новости — стильная кухонная утварь и приборы KitchenAid теперь представлены в Maxima со скидками до 75 %.
Maxima совместно с KitchenAid подготовили впечатляющий ассортимент товаров — от антипригарных форм для выпечки и керамических матовых форм для духовки до элегантных чайников в ретростиле. Акция проходит во всех магазинах Maxima, и чтобы принять в ней участие, действуйте следующим образом:
Совершите покупку в Maxima на сумму не менее 15 евро и получите акционную наклейку (не стесняйтесь напомнить о ней кассиру или консультанту в отделе самообслуживания).
Собрав 5 наклеек, и вы сможете приобрести товар KitchenAid со скидкой до 75 %.
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Это прекрасная возможность выбрать достойный подарок близким или порадовать себя премиальной техникой KitchenAid — бренда, качество которого говорит само за себя. Если вы давно искали особенный подарок для человека, который любит проводить время на кухне — самое время начать собирать наклейки.
ВАЖНО! До 16 декабря действует специальное предложение — за 5 наклеек вы можете приобрести не один, а целых два акционных товара по привлекательной цене. Отличный шанс получить больше любимых товаров с максимальной выгодой. Ознакомьтесь с коллекцией KitchenAid ЗДЕСЬ.