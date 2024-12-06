06.12.2024, 10:27
Долго и счастливо. Признаки того, что ваши отношения будут крепкими и выдержат любые испытания
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Ни одни отношения не имеют гарантии. Часто начало отношений бывает захватывающим и страстным, но потом розовые очки исчезают и становится ясно видно все, что раздражает в другом человеке. Да, в любых отношениях есть свои сложности. Вопрос в том, какие пары их переживут, а какие поймут, что лучше расстаться? Delfi Life приводит несколько признаков того, что ваши отношения крепкие и выдержат любые испытания.
„Общая черта здоровых отношений — умение подстраиваться, — говорит изданию Healthline психотерапевт Линдси Энтин. — Люди приспосабливаются к обстоятельствам и к тому, что все мы меняемся и проходим через разные этапы жизни“.
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