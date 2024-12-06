Секс и отношения
06.12.2024, 10:27

Долго и счастливо. Признаки того, что ваши отношения будут крепкими и выдержат любые испытания

 
Отношения будут крепкими, если люди чувствуют себя в них легко.
Отношения будут крепкими, если люди чувствуют себя в них легко.
ФОТО: Odua Images | Shutterstock

Ни одни отношения не имеют гарантии. Часто начало отношений бывает захватывающим и страстным, но потом розовые очки исчезают и становится ясно видно все, что раздражает в другом человеке. Да, в любых отношениях есть свои сложности. Вопрос в том, какие пары их переживут, а какие поймут, что лучше расстаться? Delfi Life приводит несколько признаков того, что ваши отношения крепкие и выдержат любые испытания.

„Общая черта здоровых отношений — умение подстраиваться, — говорит изданию Healthline психотерапевт Линдси Энтин. — Люди приспосабливаются к обстоятельствам и к тому, что все мы меняемся и проходим через разные этапы жизни“.

Клинический психолог Кэти Никерсон с 22-летним опытом работы с парами рассказала изданию Independent, что отношения будут крепкими, если люди чувствуют себя в них легко. В таких отношениях партнеры заботятся об обоюдном счастье, добры и нежны друг с другом. Никерсон также говорит: „Работая с парами много лет, я знаю, что никогда не поздно улучшить отношения“. Это значит, что если в отношениях что-то не так, не сдавайтесь, а действуйте. „Подумайте о том, чего вы хотите, а затем найдите добрый и мягкий способ попросить об этом своего партнера. Пары, которые обязуются регулярно говорить о том, что они чувствуют и в чем нуждаются, живут гораздо лучше, чем пары, которые замыкаются, довольствуются тем, что предлагает жизнь, и не говорят о том, что их ранит и беспокоит“.

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