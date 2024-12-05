СУРОВАЯ ПРАВДА | Мужчины скорее готовы прекратить отношения, чем рассказать о своих сексуальных проблемах

Вполне понятно и нормально испытывать неловкость или опасения, когда приходится говорить на деликатную тему, но зачастую откровенный разговор может только улучшить ситуацию.

Однако, к сожалению, новое исследование показывает, что каждый пятый мужчина предпочел скорее бы прекратил отношения, чем рассказал бы о таких проблемах, как эректильная дисфункция, преждевременная эякуляция или потеря либидо.