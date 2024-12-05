05.12.2024, 14:30
СУРОВАЯ ПРАВДА | Мужчины скорее готовы прекратить отношения, чем рассказать о своих сексуальных проблемах
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Проблемы, возникающие в сексуальной жизни, часто перетекают в проблемы в отношениях. Недавнее исследование показало печальный факт: многие мужчины не хотят говорить со своими партнершами о своих сексуальных проблемах.
Вполне понятно и нормально испытывать неловкость или опасения, когда приходится говорить на деликатную тему, но зачастую откровенный разговор может только улучшить ситуацию.
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