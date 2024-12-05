Секс и отношения
05.12.2024, 14:30

СУРОВАЯ ПРАВДА | Мужчины скорее готовы прекратить отношения, чем рассказать о своих сексуальных проблемах

 
Naistekas
Каждый пятый мужчина предпочел скорее бы прекратил отношения, чем рассказал бы о проблемах в сексе.
Каждый пятый мужчина предпочел скорее бы прекратил отношения, чем рассказал бы о проблемах в сексе.
ФОТО: NDAB Creativity | Shutterstock

Проблемы, возникающие в сексуальной жизни, часто перетекают в проблемы в отношениях. Недавнее исследование показало печальный факт: многие мужчины не хотят говорить со своими партнершами о своих сексуальных проблемах.

Вполне понятно и нормально испытывать неловкость или опасения, когда приходится говорить на деликатную тему, но зачастую откровенный разговор может только улучшить ситуацию.

Однако, к сожалению, новое исследование показывает, что каждый пятый мужчина предпочел скорее бы прекратил отношения, чем рассказал бы о таких проблемах, как эректильная дисфункция, преждевременная эякуляция или потеря либидо.

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