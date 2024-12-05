Красота и здоровье
05.12.2024, 08:30

Квашеная капуста и чайный гриб — являются ли ферментированные продукты ключом к вашему здоровью? Рассказывает диетолог

 
Агния Рейниеце
Любите квашеную капусту?
Любите квашеную капусту?
ФОТО: Pixel-Shot | Shutterstock

Осенью квашеная капуста идет на ура! Она заманчива и соблазнительна на полках магазинов, представлена в широком ассортименте на рынке. И в конце концов – сколько там той работы?! Натрите кочан, добавьте соль и ждите, пока процесс брожения сотворит свои чудеса. Но действительно ли квашеная капуста — это не только удовольствие для вкусовых рецепторов, но и отличное дополнение к здоровому питанию? А что насчет других ферментированных продуктов, таких как комбуча, или чайный гриб, который стал хитом продаж в последние годы? Вот что говорит Delfi Life диетолог Лолита Неймане

Неймане говорит, что существует множество исследований ферментированных продуктов, в том числе квашеной капусты, которые подтверждают их полезные свойства. Конечно, существуют и некоторые риски. В процессе ферментации иногда образуются не очень полезные бактерии, но их наличие сразу можно определить по вкусу и запаху. „Если блюдо склизко на вид и плохо пахнет, понятно, что есть его нельзя. Если капуста долго хранится в теплом помещении, она может стать слишком кислой“.

А еще в ней могут поселиться микроорганизмы. Самые простые из них — лактобактерии. Риск образования нитритов в таких продуктах невелик. Все зависит от того, насколько соленым является продукт — если он слишком соленый, есть риск негативного воздействия на желудок. Но в целом микроорганизмы или пробиотики действуют на многие биологически активные вещества, которые легче усваиваются организмом. Отсюда и польза для здоровья.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии