Квашеная капуста и чайный гриб — являются ли ферментированные продукты ключом к вашему здоровью? Рассказывает диетолог
Осенью квашеная капуста идет на ура! Она заманчива и соблазнительна на полках магазинов, представлена в широком ассортименте на рынке. И в конце концов – сколько там той работы?! Натрите кочан, добавьте соль и ждите, пока процесс брожения сотворит свои чудеса. Но действительно ли квашеная капуста — это не только удовольствие для вкусовых рецепторов, но и отличное дополнение к здоровому питанию? А что насчет других ферментированных продуктов, таких как комбуча, или чайный гриб, который стал хитом продаж в последние годы? Вот что говорит Delfi Life диетолог Лолита Неймане
Неймане говорит, что существует множество исследований ферментированных продуктов, в том числе квашеной капусты, которые подтверждают их полезные свойства. Конечно, существуют и некоторые риски. В процессе ферментации иногда образуются не очень полезные бактерии, но их наличие сразу можно определить по вкусу и запаху. „Если блюдо склизко на вид и плохо пахнет, понятно, что есть его нельзя. Если капуста долго хранится в теплом помещении, она может стать слишком кислой“.