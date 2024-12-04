ФОТО | Ювелир Танель Веэнре открыл выставку и представил новую „лунную“ коллекцию. Смотрите, кто пришел насладиться красотой!

На рождественской выставке Эстонского исторического музея, завершающей год дракона, представлены предметы с изображениями драконов, созданные Астрид Тийтсу на фарфоровом заводе Николая Лангебрауна в 1930-х годах, и украшения и фарфор из серии „Морской конек“, созданные художником Танелем Веэнре в 2002-2022 годах.

На открытии выставки Веэнре также презентовал свою новую коллекцию украшений „Lunula“, в которой представлены кулоны и серьги в форме месяца, с жемчугом или без него. Дизайнер также создал шелковые кафтаны и платки с мистическими лунными мирами. Lunula в переводе с латыни означает „маленькая луна“.

Веэнре отмечает, что украшения в форме луны дважды в истории были очень важными и стильным аксессуарами. Впервые крупные золотые ожерелья и броши в форме полумесяца появились в Ирландии и Западной Европе около 2500 лет назад. Второй раз украшения в форме полумесяца появились в больших масштабах в Древнем Риме, где их носили в основном молодые девушки. Считалось, что талисман защищает владельца, особенно от сглаза. По примеру Рима лунообразные подвески распространились по всему Средиземноморью.

„Я всегда был скорее лунным человеком, нежели солнечным. В луне больше меланхолии и таинственности, тусклого холодного ощущения, что самые важные вещи в жизни нелегко выразить словами. И слова моей учительницы Кадри Мялк всегда были со мной: „Эстонцы, как и северяне в целом, склонны верить в луну и серебро. Пусть золото и ослепительно чистый солнечный свет останутся для южан“, - добавил Танель Веэнре.

Выставка „Лангебраун – Веэнре. Драконы и морские коньки“ будет открыта в здании Большой гильдии до 5 января.

Смотрите, кто пришел на открытие выставки и презентацию коллекции!

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