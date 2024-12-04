Если уже капает с носа, то частое промывание сбережет от сильного насморка. Аптекарь делится рекомендациями

„Наиболее распространенной причиной насморка у детей являются вирусы, которые распространяются в воздухе воздушно-капельным путем и остаются на разных поверхностях в течение нескольких часов“, — объясняет провизор-заведующая аптекой Benu Pärnu Meie Маргот Лехари. Она добавляет, что насморк не вызывается непосредственно простудой, но именно вследствие простуды могут ослабнуть защитные функции слизистых оболочек носоглотки и горла, и таким образом они становятся более восприимчивыми к вирусам, циркулирующим в окружающей среде, и благодаря этому люди быстрее заболевают.

Первые действия при насморке

Если у ребенка стало капать с носа, то первое, что нужно сделать – это выполоскать то, что вызывает насморк. „Для малышей подходит физиологический раствор, который можно использовать 3-4 раза в день. Он выпускается и в виде капель, и в виде спрея, а также с экстрактом алоэ“, — поясняет провизор, добавляя, что физраствор можно использовать до тех пор, пока насморк остается. „Но при этом, если у больного сильно опухла слизистая оболочка носа, и он не может нормально дышать по ночам, то для ребенка старше двух лет можно использовать гипертонический назальный спрей или же уменьшающий отек назальный спрей с ксилометазолином“, — добавляет Лехари. Важно всегда соблюдать возрастные ограничения, указанные у препаратов и применять лекарства только согласно инструкции.