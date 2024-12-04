Если уже капает с носа, то частое промывание сбережет от сильного насморка. Аптекарь делится рекомендациями
Насморк – это одна из самых распространенных проблем со здоровьем среди детей. Хотя это может показаться довольно безобидным недугом, все же это заболевание требует своевременного внимания и лечения. Аптекарь делится рекомендациями о том, как необходимо действовать в домашних условиях в случае насморка, какие средства стоит иметь в домашней аптечке, а когда уже необходимо обратиться к врачу.
„Наиболее распространенной причиной насморка у детей являются вирусы, которые распространяются в воздухе воздушно-капельным путем и остаются на разных поверхностях в течение нескольких часов“, — объясняет провизор-заведующая аптекой Benu Pärnu Meie Маргот Лехари. Она добавляет, что насморк не вызывается непосредственно простудой, но именно вследствие простуды могут ослабнуть защитные функции слизистых оболочек носоглотки и горла, и таким образом они становятся более восприимчивыми к вирусам, циркулирующим в окружающей среде, и благодаря этому люди быстрее заболевают.
Первые действия при насморке
Если у ребенка стало капать с носа, то первое, что нужно сделать – это выполоскать то, что вызывает насморк. „Для малышей подходит физиологический раствор, который можно использовать 3-4 раза в день. Он выпускается и в виде капель, и в виде спрея, а также с экстрактом алоэ“, — поясняет провизор, добавляя, что физраствор можно использовать до тех пор, пока насморк остается. „Но при этом, если у больного сильно опухла слизистая оболочка носа, и он не может нормально дышать по ночам, то для ребенка старше двух лет можно использовать гипертонический назальный спрей или же уменьшающий отек назальный спрей с ксилометазолином“, — добавляет Лехари. Важно всегда соблюдать возрастные ограничения, указанные у препаратов и применять лекарства только согласно инструкции.
Также при появлении первых симптомов можно использовать противовирусные назальные спреи – например, Humer Stop Virus, который подходит детям старше года. „Это помогает уменьшить проникновение вируса через слизистую носа и тем самым его размножение в организме“, — советует аптекарь. Такие спреи также можно активно использовать в ситуациях, когда ребенок планирует находится в большой группе – например, на вечеринках по случаю дня рождения или в игровых комнатах – препарат стоит применить до того, как ребенок отправляется в скопление людей. „Спрей действует четыре часа, поэтому он не подходит для предотвращения распространения вирусов в детском саду, поскольку дети проводят там больше времени“, — отмечает Лехари. Хотя препарат безопасен и подходит беременным женщинам и маленьким детям, его не следует применять более десяти дней подряд.
Кроме того, желательно приподнять ребенка во время сна так, чтобы его голова была немного повыше. „Это помогает дышать через нос. Перед сном комнату следует как следует проветрить и сделать прохладнее, тогда в воздухе будет меньше вирусов“.
Готовность домашней аптечки
Семьи с детьми всегда должны иметь в домашней аптечке солевые растворы и назальные спреи, способствующие увлажнению и очищению слизистой оболочки носа. „Если нос заложен и у ребенка затруднено дыхание, то также подойдут снимающие заложенность носа ароматические пластыри, которые наклеиваются на одежду – они хорошо подходят в случае, когда нельзя использовать лекарства или вы хотите сделать что-то еще, чтобы ребенку было легче дышать ночью“, — советует Лехари. В домашней аптечке обязательно должны быть в наличии обезболивающие – например, сиропы ибупрофена или парацетамола, которые можно применять, когда насморк сопровождается еще и повышением температуры.
По словам Лехари, ингалятор — эффективное средство при первых признаках заболевания. Он помогает увлажнить слизистую оболочку и снять заложенность носа. „Ингалятор можно использовать уже в младенчестве, тут нижней возрастной границы нет“, — подтверждает Лехари.
При насморке анатомически слабое место у детей — это уши
У младенцев и малышей короткий и широкий слуховой канал, через который вирусы и бактерии могут легко перемещаться из носа в среднее ухо и вызывать там воспаление. „При воспалении ушей ребенок может часто трогать ухо или тереться о подушку, также может много плакать, появляется вялость и потеря аппетита. Иногда из уха могут идти и выделения“, — описывает симптомы провизор.
Аптекарь также подчеркивает, что не каждое ушное воспаление нуждается в лечении антибиотиками. „Вирусная ушная инфекция обычно проходит за неделю, сиропы ибупрофена хорошо снимают боль в таком случае“, — отмечает провизор и подчеркивает, что ребенку нужно тщательно чистить нос и с раннего возраста приучать высмаркиваться. Хлюпать носом или втягивать выделения обратно в нос – все это может способствовать развитию ушных воспалений.
„Если у ребенка болит ухо, то дайте ему обезболивающее. Если заложен нос, то промойте его солевым раствором. Детям старше двух лет также можно давать пероральные капли от насморка или сироп от аллергии, если это необходимо. Если нос сильно заложен, то можно использовать и капли для носа, содержащие ксилометазолин, но применять их следует как можно более короткое время“, - резюмирует провизор. При необходимости длительного применения необходимо проконсультироваться с семейным врачом, который определит продолжительность курса лечения.
Хотя насморк часто проходит сам по себе, все же бывают ситуации, когда необходимо обратиться к врачу. „Например, если насморк сохраняется уже более двух недель или если у ребенка поднимется температура выше 38,5 градусов и начинаю болеть уши, а также если после первоначального выздоровления снова появится температура“, — перечисляет провизор те симптомы, когда следует обращаться к врачу.
Аптекарь заключает, что лучший способ предотвратить насморк – это соблюдать правила гигиены – то есть часто мыть руки и дезинфицировать поверхности, особенно в пиковый период распространения вирусов.