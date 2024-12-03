Иногда важно просто провести время вместе: 5 идей для подарков близким на Рождество и Новый год

Проведенное вместе время

Часто самый лучший подарок – это просто время, проведенное вместе. Посещение спа-салона, подарочная карта в ресторан или выход на природу могут быть ценнее любого предмета. Также с учетом получателя, можно подумать о мастер-классе, совместной тренировке или кулинарных курсах – такой опыт может принести приятные впечатления и эмоции получателю.

Смарт-часы для наблюдения за здоровьем близкого человека

Для того, чтобы приятно удивить родителей, хорошо подойдут подарки, которые, например, поддерживают благополучие пользователя. „Некоторые смарт-часы круглосуточно измеряют артериальное давление и помогают следить за своим здоровьем. Приложение для смарт-часов также можно связать с часами другого члена семьи, что позволит отслеживать данные здоровья вашего близкого человека на расстоянии“, — объясняет эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.

Игры для компаний

В магазинах есть игры на любой вкус – от стратегических и игр на слова до специальных игр на быструю реакцию, а также стоит упомянуть широкий выбор карточных игр с юмористическими вопросами. Выбирая игру, которая развивает интеллект или навыки командной работы, вы дарите получателю больше, чем просто какую-то вещь – это подарок радости совместного времяпрепровождения и нахождения вместе.

Беспроводные наушники

Качественные наушники пригодятся в самых разных ситуациях – для прослушивания музыки или подкаста на утренней прогулке, во время поездки в общественном транспорте или даже для участия в рабочем собрании, когда пользователь находится в общественном месте.