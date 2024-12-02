02.12.2024, 15:30
Откровения любовницы со стажем: вот точная причина, по которой твой мужчина уходит ко мне!
„Женщина, это ты виновата, если твой мужчина изменяет“
ФОТО: | Shutterstock
Профессиональная любовница раскрывает основные причины неверности мужчин, по ее мнению, и рассказывает, как их партнеры могут предотвратить измену, пишет Naistekas.
Эми Куппс, 33-летняя любовница со стажем из Северной Каролины, встречается с женатыми мужчинами уже много лет. Сегодня она может точно сказать, что причина, по которой мужчины предпочитают ее компанию, одна и та же.
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