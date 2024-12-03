Красота и здоровье
03.12.2024, 08:30

Любители зеленых бананов были правы: вот почему вам тоже стоит начать их есть

 
Бананы в любом случае полезны для здоровья, поскольку в них много калия и мало натрия.
Бананы в любом случае полезны для здоровья, поскольку в них много калия и мало натрия.
ФОТО: Akbar Bakhar | Shutterstock

Вкусы могут быть разными: кому-то нравятся бананы, которые уже покрылись коричневыми пятнышками, а кто-то выбирает идеально желтые. Меньше всего людей налегает на совершенно зеленые фрукты. Однако получается, что все мы должны сделать выбор как раз-таки в пользу последнего типа бананов, пишет Maakodu.

Вообще, бананы полезны в любом случае, поскольку в них много калия и мало натрия. Например, один средний банан обеспечивает 12% дневной потребности взрослого человека в калии. Бананы богаты пиридоксином, который играет важную роль в высвобождении глюкозы, хранящейся в организме, и в синтезе важных нейрохимических веществ.

Бананы также содержат дофамин, известный как гормон счастья. Поэтому люди, которые любят бананы, могут чувствовать себя счастливее!

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