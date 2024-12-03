Любители зеленых бананов были правы: вот почему вам тоже стоит начать их есть

Вкусы могут быть разными: кому-то нравятся бананы, которые уже покрылись коричневыми пятнышками, а кто-то выбирает идеально желтые. Меньше всего людей налегает на совершенно зеленые фрукты. Однако получается, что все мы должны сделать выбор как раз-таки в пользу последнего типа бананов, пишет Maakodu.