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02.12.2024, 12:49

В чем секрет крепких и долгих отношений? 8 правил, которым следуют Виктория и Дэвид Бекхэм в своем браке

 
Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм
Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм
ФОТО: MAJA SMIEJKOWSKA | REUTERS

Супруги Бекхэм - одна из тех звездных пар, которые уже вместе не один десяток лет. У них есть свод правил, которым они оба тщательно следуют - может в этом и есть секрет крепких отношений?

Они всегда ужинают вместе - всей семьей

Для обоих семья является приоритетом, и они всегда находят время для друг друга и детей. У пары плотный график, но один из них всегда отвозит детей в школу, и оба стараются быть дома к ужину.

Они понимают сумасшедшие графики друг друга

Поскольку графики Виктории и Дэвида довольно насыщены, у них не всегда есть время друг для друга. „Мы с Дэвидом понимаем суматошный образ жизни друг друга: мы оба ведем бизнес, но все равно откладываем телефоны в сторону, чтобы просто поговорить“, - комментирует Виктория Бекхэм их образ жизни.

В их доме есть комната для секса

Бывшая участница Spice Girls ранее поведала о том, как сохранить искру в отношениях после стольких лет брака. Виктория рассказала, что у них дома есть специальная спальня, которую они с Дэвидом используют каждую ночь. В комнате повсюду леопардовый принт, большое зеркало на потолке и, конечно, гигантская кровать...

Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм

Они часто ходят на свидания

При всей своей загруженности пара старается найти как можно больше времени для встреч друг с другом. В 2018 году, например, они провели годовщину свадьбы в Париже.

Они активно работают над поддержанием брака

Дэвид признает, что сохранить брак зачастую не самое простое занятие на свете, но они работают сообща, чтобы все получилось. „Брак - дело непростое. Дети требуют и заслуживают времени, а мы часто находимся вдали друг от друга из-за поездок, но со всем этим нужно справиться“, - говорит он.

Они поддерживают карьеры друг друга

Например, в 2020 году Дэвид вместе с их тремя детьми сидел в первом ряду и наблюдал за тем, как Виктория блистает на Неделе моды в Лондоне.

Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм

Они признают, если сделали ошибку

Дэвид говорит, что они оба часто совершают ошибки, но всегда потом обсуждают их. „Конечно, за годы брака совершаются ошибки, но важно их обсуждать“, - говорит Дэвид. „Когда наступают трудные времена, мы говорим об этом, потому что, очевидно, знаем друг друга лучше, чем кто-либо другой“.

Они обновили свои брачные клятвы

У них была большая и грандиозная свадьба, но некоторое время назад они отправились обновить свои клятвы в узком кругу. На церемонии было всего около шести человек.

Источник: YourTango

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