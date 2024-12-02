В чем секрет крепких и долгих отношений? 8 правил, которым следуют Виктория и Дэвид Бекхэм в своем браке

Они всегда ужинают вместе - всей семьей

Для обоих семья является приоритетом, и они всегда находят время для друг друга и детей. У пары плотный график, но один из них всегда отвозит детей в школу, и оба стараются быть дома к ужину.

Они понимают сумасшедшие графики друг друга

Поскольку графики Виктории и Дэвида довольно насыщены, у них не всегда есть время друг для друга. „Мы с Дэвидом понимаем суматошный образ жизни друг друга: мы оба ведем бизнес, но все равно откладываем телефоны в сторону, чтобы просто поговорить“, - комментирует Виктория Бекхэм их образ жизни.

В их доме есть комната для секса

Бывшая участница Spice Girls ранее поведала о том, как сохранить искру в отношениях после стольких лет брака. Виктория рассказала, что у них дома есть специальная спальня, которую они с Дэвидом используют каждую ночь. В комнате повсюду леопардовый принт, большое зеркало на потолке и, конечно, гигантская кровать...

Они часто ходят на свидания

При всей своей загруженности пара старается найти как можно больше времени для встреч друг с другом. В 2018 году, например, они провели годовщину свадьбы в Париже.

Они активно работают над поддержанием брака

Дэвид признает, что сохранить брак зачастую не самое простое занятие на свете, но они работают сообща, чтобы все получилось. „Брак - дело непростое. Дети требуют и заслуживают времени, а мы часто находимся вдали друг от друга из-за поездок, но со всем этим нужно справиться“, - говорит он.

Они поддерживают карьеры друг друга

Например, в 2020 году Дэвид вместе с их тремя детьми сидел в первом ряду и наблюдал за тем, как Виктория блистает на Неделе моды в Лондоне.

Они признают, если сделали ошибку

Дэвид говорит, что они оба часто совершают ошибки, но всегда потом обсуждают их. „Конечно, за годы брака совершаются ошибки, но важно их обсуждать“, - говорит Дэвид. „Когда наступают трудные времена, мы говорим об этом, потому что, очевидно, знаем друг друга лучше, чем кто-либо другой“.

Они обновили свои брачные клятвы