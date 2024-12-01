Дрожжи, флегма и мастурбация. Правда ли, что горячий хлеб есть вредно?

Во-первых, не нужно бояться „живых“ дрожжей, которые могут оккупировать наш пищеварительный тракт. СМИ пугают , что дрожжи в свежем хлебе „настолько активны, что, даже попав в желудок, продолжают активно работать и напрочь уничтожают все полезные бактерии, которые есть внутри. Другими словами, очень быстро губят полезную микрофлору желудка. Сразу происходит скачок кислотности, что приводит к быстрому образованию гастрита“. Однако это опасение безосновательно. Дрожжи вида Saccharomyces cerevisiae (пекарские дрожжи) погибают после всего лишь 1 мин. при температуре 57,5 °C и через 0,1 мин. при температуре 62 °C. Впрочем, при такой температуре хлеб не испечь. Хотя рецепты и варьируются, для выпечки требуется куда более высокие температуры — промышленные печи работают при 260 °C и выше, а для домашней выпечки духовку нужно разогреть хотя бы до 180 °C. В таких условиях дрожжи погибнут почти моментально, и им никак не колонизировать пищеварительный тракт.

Вторая опасность, как утверждают СМИ и пользователи интернета, заключается в том, что горячую выпечку человеческий организм переварить не в состоянии: „В желудке горячее мучное не переваривается, а превращается в так называемый пищевой комок“. При этом убеждение, что свежий хлеб не переваривается, достаточно старое. Ещё в XVIII веке английские врачи предупреждали: „Любой хлеб, сделанный из зерна, никогда не бывает хорошим, пока он полностью не остынет. Горячий хлеб чрезвычайно опасен, он плавает в желудке и стимулирует выработку флегмы“. Тогда в медицине господствовала гуморальная теория. Согласно ей дисбаланс четырёх жидкостей (крови, флегмы, чёрной и жёлтой желчи) в организме вызывает те или иные болезни. Упомянутая флегма, или слизь, согласно этой идее, была ответственна за возникновение гриппа, простуды и кашля. Однако сегодня гуморальная теория считается устаревшей, и опираться на неё ни в коем случае не стоит. Сильвестр Грэм, американский диетолог начала XIX века, считал, что безопасен только тот хлеб, который остывал не менее 12 часов. Он верил, что все болезни происходят из-за гиперстимуляции определённых органов. Грэм винил свежий хлеб в возникновении кариеса и расстройств желудка, а также появлении у людей нечистых мыслей и желания заняться мастурбацией, которая, согласно его учению, приводила к слепоте и преждевременной смерти. Для спасения людей от таких соблазнов диетолог разработал альтернативу хлебу — сухие и безвкусные крекеры. Однако его уверенность в том, что горячий хлеб увеличивает желание самоудовлетворения, не подтверждается никакими научными данными.