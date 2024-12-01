Рано расслабляться! Декабрь - время неопределенности. Таллиннский таролог рассказала, как лучше встречать Новый год

Конец года обещает быть относительно спокойным. Однако на горизонте могут появиться люди или дела из прошлого, требующие вашего внимания. Не беспокойтесь — вам удастся быстро и успешно со всем разобраться.

Совет карт: посвятите эти праздники своей второй половинке. Это укрепит ваши отношения и подарит вам настоящее чувство гармонии и счастья.

Будьте особенно осторожны за рулем в декабре. Если собираетесь в поездку или путешествие, обязательно проверьте все документы и вещи. Внимательность и предусмотрительность помогут избежать неприятностей и провести незабываемый Новый год, который вы будете помнить всю жизнь.

Старайтесь быть максимально конкретными в общении с окружающими. Четко излагайте свои мысли и желания — это поможет вам избежать множества недоразумений и сохранить гармонию в отношениях.

Декабрь обещает быть бурным и непредсказуемым, словно взрыв. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы избежать конфликтов и ссор, особенно в рождественские праздники. Помните: как встретишь Новый год, так его и проведешь.

Не стоит строить детальные планы и на празднование Нового года — обстоятельства могут измениться в самый последний момент. Лучший совет на этот период: действуйте по ситуации и сохраняйте гибкость.

Декабрь принесет осознание, что, как бы вы ни старались, достичь желаемого в запланированные сроки вряд ли получится. Конец года будет сопровождаться задержками и неожиданностями во всех делах, а четко спланировать действия окажется непросто.

Счастье и умиротворение вы найдете в кругу семьи и близких. Поэтому встречать Новый год лучше дома, в семейной обстановке. Постарайтесь избежать лишних трат: праздничный стол может быть скромным, но уютным. Классические угощения, такие как баночка красной икры, салат и горячее блюдо, создадут атмосферу тепла. Устрицы и дорогие напитки вроде Dom Perignon в новогоднюю ночь совсем необязательны.

Не упустите возможность загадать желание в новогоднюю ночь. Карты уверяют: ваши мечты будут услышаны и обязательно сбудутся.

Лев

Арканы: Повешенный, Императрица и Маг

Если вы еще раздумываете, идти ли на рождественский корпоратив — не сомневайтесь, смело отправляйтесь! Мероприятие обещает быть веселым, и вы точно найдете общий язык с другими гостями.

До конца месяца постарайтесь подвести итоги уходящего года и отпустить все, что больше не служит вам. Это откроет путь для нового и лучшего.

Женщины-Львы будут особенно обаятельны в декабре, так что будьте готовы к вниманию со стороны поклонников. Новогоднюю ночь проведите в самом шикарном наряде — блестки и яркие детали будут особенно кстати!

Дева

Арканы: Смерть, Иерофант и Императрица

Подводя итоги, каждая Дева осознает, что 2024 год был непростым. Этот год стал временем важных уроков и переосмыслений. Теперь вы точно знаете: подобных ошибок и промахов вы больше не допустите.

Праздники лучше встретить в кругу семьи и самых близких друзей. Идеально, если компания будет большой, а рядом окажутся дети, которые с радостью будут водить хороводы у елки. Атмосфера тепла и единства станет для вас лучшим подарком.

Весы

Арканы: Мир, Император и Башня

Конец года может принести беспокойство, связанное с финансовыми вопросами. Уже сейчас постарайтесь не рассчитывать на большие траты или новогоднюю премию — есть вероятность, что она может не оправдать ваших ожиданий.

Как и где отмечать праздники, решать только вам. Не поддавайтесь на уговоры друзей или чужие советы — выбирайте тот вариант, который вам действительно по душе. Важно встретить Новый год так, как хочется именно вам.

Скорпион

Арканы: Повешенный, Иерофант и Суд

Скорпионам может показаться, что декабрь пролетел словно один день, лишенный атмосферы праздника и волшебства. Это связано с тем, что на вас навалится множество дел и обязанностей.