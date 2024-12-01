Рано расслабляться! Декабрь - время неопределенности. Таллиннский таролог рассказала, как лучше встречать Новый год(3)
Несмотря на приближение праздников, декабрь будет временем неопределенности, особенно в вопросах карьеры и личной жизни. Вас могут преследовать сомнения и тревожные предчувствия. Сейчас важно сосредоточиться на собственных желаниях, отбросив все лишнее, пишет таролог Ольга Худякова.
Арканы этого месяца: Колесница, Луна и Дьявол.
Счастье и умиротворение вы найдете в кругу семьи и близких. Поэтому встречать Новый год лучше дома, в семейной обстановке. Постарайтесь избежать лишних трат: праздничный стол может быть скромным, но уютным. Классические угощения, такие как баночка красной икры, салат и горячее блюдо, создадут атмосферу тепла. Устрицы и дорогие напитки вроде Dom Perignon в новогоднюю ночь совсем необязательны.
Овен
Арканы: Иерофант, Маг и Повешенный
Декабрь принесет осознание, что, как бы вы ни старались, достичь желаемого в запланированные сроки вряд ли получится. Конец года будет сопровождаться задержками и неожиданностями во всех делах, а четко спланировать действия окажется непросто.
Не стоит строить детальные планы и на празднование Нового года — обстоятельства могут измениться в самый последний момент. Лучший совет на этот период: действуйте по ситуации и сохраняйте гибкость.
Телец
аркан Башня, Мир и Император
Декабрь обещает быть бурным и непредсказуемым, словно взрыв. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы избежать конфликтов и ссор, особенно в рождественские праздники. Помните: как встретишь Новый год, так его и проведешь.
Старайтесь быть максимально конкретными в общении с окружающими. Четко излагайте свои мысли и желания — это поможет вам избежать множества недоразумений и сохранить гармонию в отношениях.
Близнецы
Арканы: Дьявол, Отшельник и Колесница
Будьте особенно осторожны за рулем в декабре. Если собираетесь в поездку или путешествие, обязательно проверьте все документы и вещи. Внимательность и предусмотрительность помогут избежать неприятностей и провести незабываемый Новый год, который вы будете помнить всю жизнь.
Совет карт: посвятите эти праздники своей второй половинке. Это укрепит ваши отношения и подарит вам настоящее чувство гармонии и счастья.
Рак
Арканы: Суд, Верховная Жрица и Звезда
Конец года обещает быть относительно спокойным. Однако на горизонте могут появиться люди или дела из прошлого, требующие вашего внимания. Не беспокойтесь — вам удастся быстро и успешно со всем разобраться.
Не упустите возможность загадать желание в новогоднюю ночь. Карты уверяют: ваши мечты будут услышаны и обязательно сбудутся.
Лев
Арканы: Повешенный, Императрица и Маг
Если вы еще раздумываете, идти ли на рождественский корпоратив — не сомневайтесь, смело отправляйтесь! Мероприятие обещает быть веселым, и вы точно найдете общий язык с другими гостями.
До конца месяца постарайтесь подвести итоги уходящего года и отпустить все, что больше не служит вам. Это откроет путь для нового и лучшего.
Женщины-Львы будут особенно обаятельны в декабре, так что будьте готовы к вниманию со стороны поклонников. Новогоднюю ночь проведите в самом шикарном наряде — блестки и яркие детали будут особенно кстати!
Дева
Арканы: Смерть, Иерофант и Императрица
Подводя итоги, каждая Дева осознает, что 2024 год был непростым. Этот год стал временем важных уроков и переосмыслений. Теперь вы точно знаете: подобных ошибок и промахов вы больше не допустите.
Праздники лучше встретить в кругу семьи и самых близких друзей. Идеально, если компания будет большой, а рядом окажутся дети, которые с радостью будут водить хороводы у елки. Атмосфера тепла и единства станет для вас лучшим подарком.
Весы
Арканы: Мир, Император и Башня
Конец года может принести беспокойство, связанное с финансовыми вопросами. Уже сейчас постарайтесь не рассчитывать на большие траты или новогоднюю премию — есть вероятность, что она может не оправдать ваших ожиданий.
Как и где отмечать праздники, решать только вам. Не поддавайтесь на уговоры друзей или чужие советы — выбирайте тот вариант, который вам действительно по душе. Важно встретить Новый год так, как хочется именно вам.
Скорпион
Арканы: Повешенный, Иерофант и Суд
Скорпионам может показаться, что декабрь пролетел словно один день, лишенный атмосферы праздника и волшебства. Это связано с тем, что на вас навалится множество дел и обязанностей.
Однако постарайтесь оставить все заботы и не думать о проблемах хотя бы в новогоднюю ночь. Сейчас особенно важно научиться расслабляться и позволить себе немного отдыха и радости.
Стрелец
Арканы: Император, Повешенный и Справедливость
До рождественских праздников вам предстоит напряженная работа и решение множества вопросов и споров. Женщинам-Стрельцам звезды советуют не ждать активной помощи от своих мужчин, чтобы избежать лишних переживаний. Лучше взять инициативу в свои руки и сделать все самостоятельно.
В это время важно поддерживать родных и близких, проявляя заботу и внимание. А в новогоднюю ночь лучше придерживаться традиций: не экспериментируйте и создайте уютную атмосферу, которая принесет вам радость и гармонию.
Козерог
Арканы: Дурак, Верховная Жрица и Звезда
Пока другие будут подводить итоги года, вы с воодушевлением будете смотреть в будущее, в 2025 год. Декабрь — отличное время для новых начинаний и свежих идей.
Постарайтесь в этом месяце потратить меньше денег и хотя бы немного отложить на будущее. Что касается новогодней ночи, лучше встретить ее вне дома, в необычной обстановке, что принесет вам новые впечатления и эмоции.
Водолей
Арканы: Башня, Смерть и Маг
Декабрь — это время перемен. Если ваша работа вас не устраивает, сейчас самое время начать искать новое место. Это также хороший момент, чтобы избавиться от пагубных привычек и вступить в новый год с новыми силами и решимостью.
В новогоднюю ночь не забудьте позвонить дальним родственникам. Поддерживать связь с ними очень важно, и этот жест будет значим для вас и ваших близких.
Рыбы
Арканы: Маг, Колесо Фортуны и Сила
В декабре не сдерживайте себя в своих желаниях и эмоциях. Очень важно быть в гармонии с собой. Если хотите петь — идите в караоке, если хотите смеяться — отправляйтесь на комедию в кино. Не стесняйтесь выражать все чувства, которые есть внутри.
Новый год лучше всего встретить в веселой и шумной компании, а на следующий день пусть даже немного болит голова — это будет свидетельством того, что праздник был по-настоящему ярким и незабываемым!