Заметки эстонца из Tinder: ищут „настоящего“ мужчину, который будет носить на руках, но самим нечего предложить в ответ

„Большинство женщин не выдерживают никакой критики - ни в прямом, ни в переносном смысле. Приглашают себя на ужин в ресторан за счет мужчины, выкладывают на стол свою эгоцентричную сущность и ждут, что вы оплатите счет и, по сути, станете их рабом, потому что „настоящий“ мужчина будет носить эту самовлюбленную дуру на руках. К сожалению, им почти нечего предложить в ответ для двусторонних отношений. Как правило, у них есть дети, бывшие и багаж плохих отношений из прошлого из-за их плохого характера.

Финансы и возможности находятся на грани катастрофы из-за отсутствия финансовой дисциплины. Люди живут от зарплаты до зарплаты, ходят за покупками в дорогие брендовые магазины, делают маникюр, стригутся, едят вне дома и т. д. Даже те, кто хорошо зарабатывает, умудряются просаживать деньги к концу месяца, и никаких сбережений не остается. Посмейте хоть немного покритиковать их на эту тему, и двери захлопнутся, а вы будете заблокированы, потому что эго принцессы не выдерживает никакой критики.

Я довольно долгое время провел на порталах знакомств и хорошо знаю, что там происходит. Время от времени там появляются несколько качественных женщин. С одной из них я поддерживаю отношения уже больше года. Посмотрим, что будет дальше - надежда умирает последней“.

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить