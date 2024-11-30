За месяц до Нового года: советы экспертов о том, как отдохнуть в период праздничной суеты

„Сезон зимних праздников часто означает дополнительные дела и активности, которые нарушают привычный распорядок дня и могут приводить к дефициту сна. Опрос IKEA показывает, что каждый шестой в Эстонии, спит на 3 часа меньше в этот период. Недостаток сна и нестабильный режим могут негативно сказываться на физическом и психическом состоянии: вызывать усталость, раздражительность, снижать иммунитет и ухудшать концентрацию. Исследования показывают, что дефицит сна снижает устойчивость к стрессу и повышает уровень кортизола, что может привести к упадку настроения и повлиять на эмоциональную стабильность, что особенно важно в период зимних праздников“, – объясняет эксперт по сну, психолог и консультант по сну Кене Верник.

Эксперт по сну советует поставить собственное благополучие на первое место в списке приоритетов, это может касаться визитов к тем, кому идти не хочется. Порой такие визиты воспринимаются как обязанность, что создает лишний стресс и нарушает баланс между отдыхом и активностью в праздничный сезон. Как только планы установлены, остается несколько вещей, которые помогут большинству почувствовать себя отдохнувшими в праздничный период.

Как встретить зимние праздники в без суеты?

За месяц до Нового года дизайнер интерьера советует заранее планировать праздничные задачи, чтобы снизить стресс и получить удовольствие праздника. „Планирование таких дел, как покупка и упаковка подарков, украшение дома или составление меню для гостей, может сделать праздники намного легче. Разделяя эти задачи на предстоящие недели, можно избежать суеты и создать более спокойную праздничную атмосферу“, — говорит руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Б. Миквере.

Она добавляет, что даже десять минут спокойного отдыха с чашкой чая могут значительно улучшить наше эмоциональное состояние. Для этого стоит обустроить небольшой уголок для релаксации — для чаепития, чтения или просто для отдыха.