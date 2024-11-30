За месяц до Нового года: советы экспертов о том, как отдохнуть в период праздничной суеты
До Нового года остался месяц, и, как показал недавний опрос, 1 из 5 человек испытывает трудности с поддержанием стабильного режима сна в период предновогодних дел и встреч, из-за чего многие чувствуют себя истощёнными в это праздничное время года. Эксперт по сну объясняет важность полноценного отдыха и делится практическими рекомендациями по снижению стресса в праздничные дни.
„Сезон зимних праздников часто означает дополнительные дела и активности, которые нарушают привычный распорядок дня и могут приводить к дефициту сна. Опрос IKEA показывает, что каждый шестой в Эстонии, спит на 3 часа меньше в этот период. Недостаток сна и нестабильный режим могут негативно сказываться на физическом и психическом состоянии: вызывать усталость, раздражительность, снижать иммунитет и ухудшать концентрацию. Исследования показывают, что дефицит сна снижает устойчивость к стрессу и повышает уровень кортизола, что может привести к упадку настроения и повлиять на эмоциональную стабильность, что особенно важно в период зимних праздников“, – объясняет эксперт по сну, психолог и консультант по сну Кене Верник.
Эксперт по сну советует поставить собственное благополучие на первое место в списке приоритетов, это может касаться визитов к тем, кому идти не хочется. Порой такие визиты воспринимаются как обязанность, что создает лишний стресс и нарушает баланс между отдыхом и активностью в праздничный сезон. Как только планы установлены, остается несколько вещей, которые помогут большинству почувствовать себя отдохнувшими в праздничный период.
Как встретить зимние праздники в без суеты?
За месяц до Нового года дизайнер интерьера советует заранее планировать праздничные задачи, чтобы снизить стресс и получить удовольствие праздника. „Планирование таких дел, как покупка и упаковка подарков, украшение дома или составление меню для гостей, может сделать праздники намного легче. Разделяя эти задачи на предстоящие недели, можно избежать суеты и создать более спокойную праздничную атмосферу“, — говорит руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Б. Миквере.
Она добавляет, что даже десять минут спокойного отдыха с чашкой чая могут значительно улучшить наше эмоциональное состояние. Для этого стоит обустроить небольшой уголок для релаксации — для чаепития, чтения или просто для отдыха.
„Уютное кресло или мягкий стул с теплым пледом, небольшой столик и мягкий свет могут стать вашим любимым местом для перезагрузки вдали от праздничной суеты. В долгие зимние вечера освещение играет важную роль в создании настроения и атмосферного, теплого пространства, где можно отдохнуть от внешнего мира. Старайтесь выделить этот уголок хотя бы психологически, как свое личное место спокойствия. В этом помогут коврик или перегородка, создающие эффект уединения. Со временем тело запомнит, что, попадая в этот уголок, пора расслабляться“, — советует Б. Миквере.
Как быстро восстановить силы, когда устали?
Специалист по сну рекомендует делать небольшие перерывы в течение дня, особенно в самый загруженный период подготовки, будь то отдых на диване или короткий сон до 30 минут днём.
„Короткие перерывы на подремать могут улучшить концентрацию и снизить усталость. Однако важно помнить, что дневной сон не должен превышать 30 минут и его не следует откладывать позже 15:00, иначе будет сложнее проснуться, может ухудшиться самочувствие и снизится концентрация“, — говорит К. Верник.
Также эксперт по сну подчеркивает важность комфортной среды для сна. Это может быть маска для глаз, беруши для шумных и ярких помещений. Она также отмечает, что, хотя может возникнуть соблазн проверить телефон и соцсети, уменьшение синего света и ненужного информационного потока помогает лучше подготовиться ко сну.
Как высыпаться в гостях?
„Опрос IKEA также показал, что более трети жителей Эстонии планируют провести ночь в гостях у родственников или друзей“, — делится Б. Миквере.
Специалист по сну К. Верник советует, отправляясь в гости с ночёвкой, взять с собой любимую вещь для сна — маску для глаз, подушку или уютное одеяло. У каждого из нас есть ассоциации, в том числе и те, что связаны со сном, поэтому вещь, вызывающая чувство комфорта и связанная с хорошим сном, поможет быстрее уснуть в непривычной обстановке.
Как быть непринуждённо-гостеприимным?
Когда речь заходит о приеме гостей и украшении дома, дизайнер интерьеров советует простоту. „Иногда меньше — значит больше. Пара удачно выбранных акцентов, например, праздничная дорожка на стол или яркий подсвечник, придадут дому праздничное настроение, не перегружая пространство. Так вы сможете наслаждаться красивым интерьером без лишних хлопот“, — рекомендует дизайнер интерьеров.
Она добавляет, что забота о себе так же важна, как и соблюдение праздничных традиций. Поддерживая своё самочувствие, легче оставаться присутствующим в моменте и наслаждаться временем с близкими. „Проявите к себе ту же заботу и внимание, которые вы вкладываете в подготовку к праздникам“, — говорит представитель IKEA.
Онлайн-опрос о праздновании Нового года проводился исследовательской компанией Norstat по заказу IKEA. Опрос проходил в сентябре 2024 года и охватил 1000 жителей Эстонии.