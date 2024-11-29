29.11.2024, 15:30
Секс на первом свидании - портит все или большой плюс для отношений? Отвечают 7 эстонских мужчин
ФОТО: | Shutterstock
Секс на первом свидании - может ли излишнее рвение испортить потенциальные отношения? Или же не стоит впустую тратить время и пуститься во все тяжкие?
Но что думают об этом сами мужчины - нормально ли заниматься сексом на первом свидании или стоит подождать? Ответы дают мужчины из Эстонии - чтобы прямо и честно ответить на вопросы, которые женщины давно хотели бы знать (но боялись задать)!
Уже подписаны?