Секс и отношения
29.11.2024, 15:30

Секс на первом свидании - портит все или большой плюс для отношений? Отвечают 7 эстонских мужчин

 
ФОТО: LightField Studios | Shutterstock

Секс на первом свидании - может ли излишнее рвение испортить потенциальные отношения? Или же не стоит впустую тратить время и пуститься во все тяжкие?

Но что думают об этом сами мужчины - нормально ли заниматься сексом на первом свидании или стоит подождать? Ответы дают мужчины из Эстонии - чтобы прямо и честно ответить на вопросы, которые женщины давно хотели бы знать (но боялись задать)!

Пару раз такое случалось, интерес пропадал

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии