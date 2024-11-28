Паранойя в кармане: почему следить за своими партнерами в приложениях - плохая идея

Приложения для отслеживания, такие как Find My Friends, с каждым годом становятся все более распространенными среди пар. Многие используют его из соображений безопасности и логистической простоты. Однако у этого есть и обратная сторона. В отношениях слежка может превратиться в паранойю и полностью разрушить то, что еще можно было исправить, пишет Delfi Life.