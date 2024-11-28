Паранойя в кармане: почему следить за своими партнерами в приложениях - плохая идея
Приложения для отслеживания, такие как Find My Friends, с каждым годом становятся все более распространенными среди пар. Многие используют его из соображений безопасности и логистической простоты. Однако у этого есть и обратная сторона. В отношениях слежка может превратиться в паранойю и полностью разрушить то, что еще можно было исправить, пишет Delfi Life.
Всего несколько лет назад приложения для отслеживания смартфонов казались чем-то из разряда фантастики, однако на сегодняшний день они очень распространены. В ходе опроса 2019 года в Великобритании выяснилось, что 40% родителей ежедневно используют трекеры для отслеживания местоположения своих детей. Друзья, как правило, отслеживают друг друга из чувства беспокойства и заботы. Однако слежка за перемещениями партнера — это нечто совершенно другого толка.