Как сэкономить на подготовке к праздникам? Делимся тремя работающими лайфхаками

Раскрываем секрет, как организовать праздники без стресса и лишних трат, и при этом не упустить ничего важного.

Лайфхак 1: Берем ручку и составляем список!

Согласитесь, праздники должны приносить радость, а не превращаться в безумный марафон по магазинам. Самое время воспользоваться распродажами Черной недели скидок – можно спокойно, без спешки закупить всё нужное до декабрьской суматохи. Это отличная возможность приобрести подарки, украшения и практичные товары для дома – и всё это с большими скидками. Давайте посмотрим, что обычно нужно:

Подарки для родных и друзей (помните про список, чтобы никого не забыть!)

Упаковка для подарков (красивая упаковка – половина подарка!)

Праздничные украшения для дома (чтобы создать то самое волшебное настроение)

Домашние и кухонные принадлежности (если собираетесь принимать гостей или готовить праздничные угощения).

Лайфхак 2: Не поддавайтесь эмоциональным покупкам и выбирайте подарки с учетом вкусов тех, кому дарите.

Вот несколько идей, что можно положить под елочку:

Для детей конструкторы LEGO – это просто находка! Развивают творческие способности и надолго увлекают ребенка. Классика, которая не подводит.

Подросткам и молодежи обычно заходят крутые настольные игры. Отличный способ оторвать их от гаджетов и собрать всю семью или друзей вместе за одним столом.

Для женщин беспроигрышный вариант – средства для ухода за лицом и телом или уютные штучки для дома вроде свечей и освежителей воздуха. Честно говоря, косметика никогда не бывает лишней, при этом женщины обычно знают толк в создании уютной атмосферы дома, так что такие подарки точно придутся кстати.

А мужчинам можно смело дарить средства для ухода за бородой, качественные носки и нижнее белье. Даже самый практичный мужчина будет рад таким полезным подаркам – ведь это то, что действительно пригодится!

Лайфхак 3: Следите за скидками и планируйте покупки с умом.