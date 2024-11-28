Как сэкономить на подготовке к праздникам? Делимся тремя работающими лайфхаками
Праздники уже не за горами – скоро нас ждут теплые семейные вечера, душевные посиделки и... традиционная охота за подарками. Знакомо чувство, когда от всей этой суеты начинает болеть голова, а кошелек стремительно худеет? Не переживайте – мы припасли для вас три простых, но действенных способа сделать подготовку к праздникам приятной и экономной.
Раскрываем секрет, как организовать праздники без стресса и лишних трат, и при этом не упустить ничего важного.
Лайфхак 1: Берем ручку и составляем список!
Согласитесь, праздники должны приносить радость, а не превращаться в безумный марафон по магазинам. Самое время воспользоваться распродажами Черной недели скидок – можно спокойно, без спешки закупить всё нужное до декабрьской суматохи. Это отличная возможность приобрести подарки, украшения и практичные товары для дома – и всё это с большими скидками. Давайте посмотрим, что обычно нужно:
Подарки для родных и друзей (помните про список, чтобы никого не забыть!)
Упаковка для подарков (красивая упаковка – половина подарка!)
Праздничные украшения для дома (чтобы создать то самое волшебное настроение)
Домашние и кухонные принадлежности (если собираетесь принимать гостей или готовить праздничные угощения).
Лайфхак 2: Не поддавайтесь эмоциональным покупкам и выбирайте подарки с учетом вкусов тех, кому дарите.
Вот несколько идей, что можно положить под елочку:
Для детей конструкторы LEGO – это просто находка! Развивают творческие способности и надолго увлекают ребенка. Классика, которая не подводит.
Подросткам и молодежи обычно заходят крутые настольные игры. Отличный способ оторвать их от гаджетов и собрать всю семью или друзей вместе за одним столом.
Для женщин беспроигрышный вариант – средства для ухода за лицом и телом или уютные штучки для дома вроде свечей и освежителей воздуха. Честно говоря, косметика никогда не бывает лишней, при этом женщины обычно знают толк в создании уютной атмосферы дома, так что такие подарки точно придутся кстати.
А мужчинам можно смело дарить средства для ухода за бородой, качественные носки и нижнее белье. Даже самый практичный мужчина будет рад таким полезным подаркам – ведь это то, что действительно пригодится!
Лайфхак 3: Следите за скидками и планируйте покупки с умом.
Держите руку на пульсе акций в магазинах! Как только увидите, что товары из вашего списка продаются со скидкой – действуйте. Так вы не только сбережете деньги, но и сделаете все покупки заранее, избавив себя от предпраздничной нервотрепки.
Неважно, что вы ищете – подарки, новогодние украшения или что-то особенное для себя любимых – сейчас самое время действовать. С 26 ноября в магазинах Maxima стартовала грандиозная акция Черной недели скидок. Купите минимум два промтовара (одинаковых или разных) из участвующих в акции категорий и получите скидку 40 %. Акция распространяется, например, на игрушки, конструкторы LEGO, новогодние украшения, товары для дома и множество других непродовольственных товаров по обычной цене. И это еще не всё – вас ждут отличные предложения на продукты! Загляните в каталог клиента Maxima ЗДЕСЬ и откройте для себя суперпредложения Черной недели скидок. Самый большой выбор праздничных товаров ждет вас в магазинах Maxima XX и XXX. Акция действует до 2 декабря.
Организуйте праздники без лишних трат и стресса, а освободившийся бюджет вложите в то, что действительно ценно – время с семьёй!