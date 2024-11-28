Maxima
28.11.2024, 17:17

Как сэкономить на подготовке к праздникам? Делимся тремя работающими лайфхаками

 
ФОТО: Maxima

Праздники уже не за горами – скоро нас ждут теплые семейные вечера, душевные посиделки и... традиционная охота за подарками. Знакомо чувство, когда от всей этой суеты начинает болеть голова, а кошелек стремительно худеет? Не переживайте – мы припасли для вас три простых, но действенных способа сделать подготовку к праздникам приятной и экономной.

Раскрываем секрет, как организовать праздники без стресса и лишних трат, и при этом не упустить ничего важного.

Лайфхак 1: Берем ручку и составляем список!

Согласитесь, праздники должны приносить радость, а не превращаться в безумный марафон по магазинам. Самое время воспользоваться распродажами Черной недели скидок – можно спокойно, без спешки закупить всё нужное до декабрьской суматохи. Это отличная возможность приобрести подарки, украшения и практичные товары для дома – и всё это с большими скидками. Давайте посмотрим, что обычно нужно:

  • Подарки для родных и друзей (помните про список, чтобы никого не забыть!)

  • Упаковка для подарков (красивая упаковка – половина подарка!)

  • Праздничные украшения для дома (чтобы создать то самое волшебное настроение)

  • Домашние и кухонные принадлежности (если собираетесь принимать гостей или готовить праздничные угощения).

Лайфхак 2: Не поддавайтесь эмоциональным покупкам и выбирайте подарки с учетом вкусов тех, кому дарите.

Вот несколько идей, что можно положить под елочку:

  • Для детей конструкторы LEGO – это просто находка! Развивают творческие способности и надолго увлекают ребенка. Классика, которая не подводит.

  • Подросткам и молодежи обычно заходят крутые настольные игры. Отличный способ оторвать их от гаджетов и собрать всю семью или друзей вместе за одним столом.

  • Для женщин беспроигрышный вариант – средства для ухода за лицом и телом или уютные штучки для дома вроде свечей и освежителей воздуха. Честно говоря, косметика никогда не бывает лишней, при этом женщины обычно знают толк в создании уютной атмосферы дома, так что такие подарки точно придутся кстати.

  • А мужчинам можно смело дарить средства для ухода за бородой, качественные носки и нижнее белье. Даже самый практичный мужчина будет рад таким полезным подаркам – ведь это то, что действительно пригодится!

Лайфхак 3: Следите за скидками и планируйте покупки с умом.

Держите руку на пульсе акций в магазинах! Как только увидите, что товары из вашего списка продаются со скидкой – действуйте. Так вы не только сбережете деньги, но и сделаете все покупки заранее, избавив себя от предпраздничной нервотрепки.

Неважно, что вы ищете – подарки, новогодние украшения или что-то особенное для себя любимых – сейчас самое время действовать. С 26 ноября в магазинах Maxima стартовала грандиозная акция Черной недели скидок. Купите минимум два промтовара (одинаковых или разных) из участвующих в акции категорий и получите скидку 40 %. Акция распространяется, например, на игрушки, конструкторы LEGO, новогодние украшения, товары для дома и множество других непродовольственных товаров по обычной цене. И это еще не всё – вас ждут отличные предложения на продукты! Загляните в каталог клиента Maxima ЗДЕСЬ и откройте для себя суперпредложения Черной недели скидок. Самый большой выбор праздничных товаров ждет вас в магазинах Maxima XX и XXX. Акция действует до 2 декабря.

Организуйте праздники без лишних трат и стресса, а освободившийся бюджет вложите в то, что действительно ценно – время с семьёй!

RusDelfi
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