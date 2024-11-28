Эксперт предупреждает: не покупайте в „чёрную пятницу“ рождественский подарок, который никогда не будет доставлен

„Чёрная пятница“ в этом году выпадает на 29 ноября. В такие дни мошенники резко активизируются. Обычно они попадают на сайт, который имитирует известный бренд и предлагает скидки, которые могут составлять более 70% от обычной цены товара. Поскольку люди привыкли видеть большие скидки в дни шопинга, большая скидка на первый взгляд может не вызвать подозрения“, – говорит Кийк.

По словам эксперта, тревогу должно вызывать предложение, которое кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Хотя многие известные реальные продавцы также заманивают людей в „чёрную пятницу“, предлагая скидки, например, до 60%, просмотр их сайтов показывает, что лишь немногие товары имеют очень высокие скидки“. На поддельных же сайтах, где товар никогда не доходит до покупателя, цены большинства товаров намного ниже обычных“, – сказал он.

Кийк отметил, что мошеннические сайты бывают разными, и часто мошенники не утруждают себя созданием пользовательских интерфейсов. Их сайты могут быть минималистичными. Однако есть и примеры, когда поддельный сайт на первый взгляд может быть идентичен, например, торговой среде Amazon. В таких случаях мошеннические сайты часто отличаются ограниченной функциональностью и тем, что не все кнопки при нажатии открываются.

Третий и самый главный аспект, на который следует обратить внимание, помимо высоких скидок и сайта, который кажется недоработанным, отметил эксперт, – это адрес сайта. Создатели фальшивых страниц используют различные уловки, чтобы обмануть покупателей, но различия есть всегда. Например, в случае с доменами apple.com и appIe.com разница лишь в том, что в одном из них буква l заменена на заглавную букву i, и это практически невозможно заметить.