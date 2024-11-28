Электронные сигареты безопасны? Медсестра предупреждает: вейпинг — это серьезная угроза здоровью

По словам Кятлин Лаас, которая сегодня также работает медсестрой по душевному здоровью, вейпинг распространен как в основной школе, так и в гимназических классах. „В основном я имею дело со школьниками 16-18 лет, но многие из них уже начали использовать вейп еще в основной школе, часто в возрасте 12-13 лет. При этом немало молодых людей даже признается, что хотели бы бросить вейпинг, но уже не могут потому, что зависимость стала слишком сильной“, — объясняет она.

Как отмечает школьная медсестра, популярность вейпинга связана с маркетингом табачной индустрии. „Производители вейпов направили много усилий на то, чтобы сделать вейпинг привлекательным для молодежи - вкусы, запахи и общий имидж продукции – т.е. посыл, что он менее вреден, чем курение. Но факт в том, что все никотиновые продукты вредны для здоровья и вызывают сильную зависимость“, - добавляет она. „А сама зависимость означает, что вы больше не являетесь хозяином своей жизни — вещество берет под контроль вашу жизнь, независимо от того, о какой зависимости идет речь“.

Лаас подчеркивает, что молодые люди часто не думают о долгосрочных последствиях для здоровья, да и нет смысла говорить им, что через 10-20 лет их здоровье ухудшится. Поэтому просветительская работа также должна быть сосредоточена на том, как табачная промышленность нацелена на молодежь. „Информированность молодежи о здоровье выросла, и фактически количество курильщиков с каждым годом уменьшается. Но с появлением на рынке вейпов ситуация изменилась - молодые люди - и даже дети - начали вейпить“, - признает школьная медсестра растущую проблему.

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