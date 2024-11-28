Электронные сигареты безопасны? Медсестра предупреждает: вейпинг — это серьезная угроза здоровью
Вейпинг (парение или вдыхание пара электронных сигарет) становится растущей проблемой среди молодежи в Эстонии, при этом его окончательное влияние на здоровье до сих пор полностью не изучено. Школьная медсестра Tallinna Koolitervishoid SA Кятлин Лаас, долгое время проработавшая в Таллиннском центре промышленного образования, ежедневно сталкивалась с проблемами, связанными с вейпами. Она подчеркивает, что проблемами со здоровьем часто приходится заниматься еще в раннем подростковом возрасте, и решение требует комплексной просветительской работы.
По словам Кятлин Лаас, которая сегодня также работает медсестрой по душевному здоровью, вейпинг распространен как в основной школе, так и в гимназических классах. „В основном я имею дело со школьниками 16-18 лет, но многие из них уже начали использовать вейп еще в основной школе, часто в возрасте 12-13 лет. При этом немало молодых людей даже признается, что хотели бы бросить вейпинг, но уже не могут потому, что зависимость стала слишком сильной“, — объясняет она.
Как отмечает школьная медсестра, популярность вейпинга связана с маркетингом табачной индустрии. „Производители вейпов направили много усилий на то, чтобы сделать вейпинг привлекательным для молодежи - вкусы, запахи и общий имидж продукции – т.е. посыл, что он менее вреден, чем курение. Но факт в том, что все никотиновые продукты вредны для здоровья и вызывают сильную зависимость“, - добавляет она. „А сама зависимость означает, что вы больше не являетесь хозяином своей жизни — вещество берет под контроль вашу жизнь, независимо от того, о какой зависимости идет речь“.
Лаас подчеркивает, что молодые люди часто не думают о долгосрочных последствиях для здоровья, да и нет смысла говорить им, что через 10-20 лет их здоровье ухудшится. Поэтому просветительская работа также должна быть сосредоточена на том, как табачная промышленность нацелена на молодежь. „Информированность молодежи о здоровье выросла, и фактически количество курильщиков с каждым годом уменьшается. Но с появлением на рынке вейпов ситуация изменилась - молодые люди - и даже дети - начали вейпить“, - признает школьная медсестра растущую проблему.
Электронные сигареты – невидимая опасность для здоровья
Долгосрочные последствия вейпинга еще не полностью изучены, но уже известно, что он вызывает серьезные проблемы со здоровьем. „Сегодняшняя молодежь и дети, которые используют вейпы, на самом деле как бы составляют исследовательскую группу будущего — именно по ним начинают видеть и анализировать ущерб здоровью, наносимый вейпингом. При это уже известно, что это влияет на здоровье полости рта, дыхательных путей и на общее состояние здоровья. Некоторые исследования показывают, что электронные сигареты могут вызывать заболевания десен и рак полости рта. Кроме того, трудно оценить долгосрочные последствия вдыхания химических веществ из вейпов, поскольку эти продукты находятся на рынке сравнительно недолго“, — констатирует она.
Душевное здоровье молодых людей также не осталось незатронутым. „Мозг подростка продолжает развиваться до 25 лет, и никотин вместе с другими химическими соединениями влияет именно на ту область мозга, от которой зависит наша способность принимать решения и концентрироваться, а также иметь самоконтроль. А если молодой человек склонен к тревожности или депрессии, то никотин усугубляет эти проблемы“, — объясняет медсестра душевного здоровья. Никотиновая зависимость также добавляет стресса в повседневную жизнь — постоянная потребность в очередной дозе создает беспокойство и может помешать молодым людям сосредоточиться на своих правильных целях.
По мнению Лаас, ключевую роль в том, чтобы у молодежи снижался интерес к никотиновой продукции, играет пример взрослых. „Если родители или учителя сами курят или вейпят, то они посылают ясный, но неверный сигнал молодым людям. Взрослые – а особенно обладающие авторитетом – должны своими действиями показать, что потребление никотиновых продуктов не является нормальным или приемлемым. Здесь также свою роль играют более широкие установки общества – единый и понятный месседж правительства, школ и семей помогает удержать молодых людей от вейпинга“, — считает она.
Только одни запреты не помогут, нужен целостный подход
Лаас подчеркивает, что только одного запрета недостаточно. Хотя вейпинг уже запрещен для несовершеннолетних, молодые люди находят способы приобрести электронные сигареты. „Они получают их либо на черном рынке, либо в киосках, заправках и магазинах электронных сигарет, где документы проверяются недостаточно“, — говорит Лаас. Она добавляет, что проблема требует более широкого и комплексного подхода, включающего профилактику, повышение осведомленности и предложение альтернативной деятельности для молодежи.
„В то же время мы должны задуматься о том, почему дети и молодые люди вообще используют так много одурманивающих веществ, влияющих на мозг. Возможно, проблема в том, что у них нет доступных хобби, спортивных занятий или других способов провести время. Важно создать среду, в которой молодежь сможет найти здоровые и позитивные альтернативы“, — рассуждает медсестра душевного здоровья. „Также важно уделять внимание семейным отношениям и поддержке молодых людей — практика показывает, что дети и подростки с сильными социальными связями, которые могут открыто говорить со своими родителями или другими близкими, гораздо с меньшей вероятностью становятся зависимыми от чего-либо“.
Школьные медсестры часто первыми замечают проблемы со здоровьем у молодых людей. „Регулярные медицинские осмотры учащихся позволяют оценить как физическое, так и душевное здоровье школьников. При появлении проблем, связанных с вейпингом, школьные медсестры могут дать первичную консультацию и при необходимости направить молодых людей к специалистам. В Эстонии существуют также консультационные центры по никотиновой зависимости для лиц в возрасте от 16 лет и старше, которые помогают молодежи преодолеть зависимость. Молодым людям стоит в любом случае для начала обратиться к школьной медсестре“, — описывает возможности Лаас и отмечает, что честное и открытое общение помогает понять школьникам, насколько их здоровье зависит от их личного выбора.
Бросить всегда возможно
Кятлин Лаас подтверждает, что, хотя отказ от никотиновой зависимости может быть трудным, но все же это не что-то невозможное. „Конечно, лучшее решение — не начинать, но раз уж начал, то надо как можно скорее бросать эту привычку. Никотиновая зависимость со временем только усиливается, поэтому бросить становится все сложнее. Но все же это всегда возможно — для этого важно найти поддержку и желание“.
Школьная медсестра призывает молодых людей обращаться за помощью к школьным медсестрам, семейным врачам или в специальные консультационные кабинеты. „Важно знать, что помощь доступна и что вы не одиноки“, - подчеркивает Лаас.