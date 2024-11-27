События
27.11.2024, 14:30

ФОТО | Алика Милова, Ану Саагим и другие звездные красавицы развлекались на стильной предрождественской вечеринке в замке Кейла-Йоа

 
Вечеринка Lindex в замке Кейла-Йоа
Вечеринка Lindex в замке Кейла-Йоа
ФОТО: Hanna Rebeka Leinštrep | Lindex

Более двадцати звезд и блогерок приняли участие в предрождественской вечеринке Lindex а замке Фалль в Кейла-Йоа на позапрошлой неделе.

Среди прочих, мероприятие посетили Ану Саагим, Алика Милова, Элина Борн, Грете Пайя, Лийс Лемсалу, Геттер Яани, Дарья Пастак и многие другие. Праздничная вечеринка прошла в роскошном отеле, расположенном в замке Фалль в Кейла-Йоа, став прекрасным завершением года.

Все гости были одеты в новую коллекцию Lindex, в которой есть все, что нужно для предстоящего сезона вечеринок.

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