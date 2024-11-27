ФОТО | Алика Милова, Ану Саагим и другие звездные красавицы развлекались на стильной предрождественской вечеринке в замке Кейла-Йоа

Среди прочих, мероприятие посетили Ану Саагим, Алика Милова, Элина Борн, Грете Пайя, Лийс Лемсалу, Геттер Яани, Дарья Пастак и многие другие. Праздничная вечеринка прошла в роскошном отеле, расположенном в замке Фалль в Кейла-Йоа, став прекрасным завершением года.

Все гости были одеты в новую коллекцию Lindex, в которой есть все, что нужно для предстоящего сезона вечеринок.