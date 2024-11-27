5 простых советов блогера, как сделать удачные снимки на Таллиннском рождественском рынке

Зачастую мы видим однотипные фотографии, на которых люди стоят по стойке „смирно“, а ведь хочется, чтобы в кадре присутствовала магия, характерная для предпраздничного периода. Сделать свой снимок чуть интереснее не так сложно, как может показаться, и для этого вовсе не нужно обращаться за услугами к фотографу-профессионалу или иметь в наличии хорошую камеру — достаточно обычного телефона и знания нескольких незамысловатых приемов, которыми с нами и поделилась таллиннский блогер Елена Климашевская.

Следите за чистотой камеры!

Я постоянно сталкиваюсь с тем, что люди забывают протирать камеру своего телефона, а потом удивляются, почему такое плохое качество. Это занимает две секунды, и экономит нервы и время.

Найдите хороший ракурс

Прежде чем давать телефон в руки человеку, который вас фотографирует, выстройте кадр самостоятельно. Обойдите понравившееся место, посмотрите, с какой точки открывается лучший обзор и где меньше людей будут попадать вам в кадр. Откройте камеру на телефоне и сделайте пробный снимок без вас в кадре. Если вас все устраивает, то самый лучший способ — это поставить вашего фотографа точно на тоже место и попросить его сделать несколько кадров уже с вами. Напоминаю: следите за горизонтом, старайтесь держать телефон крепко и двумя руками для более четкого изображения и делайте много кадров за раз.

Продумайте позы

Хороший фотограф — это отлично, но даже профессионал не сможет интересно сфотографировать неподвижного человека. Ваша задача как модели — уметь позировать. Чтобы всегда хорошо получаться на фотографиях, нужно просто знать свой удачный ракурс. Покрутитесь перед зеркалом, сделайте пару селфи, чтобы понять, какая сторона лица вам нравится больше. Это вовсе не глупо, а очень облегчает жизнь и бережет нервы (ваши и фотографа). В нужный момент вам будет достаточно встать в ту позу, которую вы уже отработали перед зеркалом.

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