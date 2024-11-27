Поведенческий специалист: частые скидки в интернет-магазинах избаловали потребителей

„Так называемые манипуляции с ценами — это универсальный прием, который используют как интернет-магазины, так и традиционные магазины. Однако слишком частые скидки могут избаловать потребителей, из-за чего у них пропадает желание покупать сразу, и они начинают ждать следующей акции, ведь знают, что она будет совсем скоро. Это, в свою очередь, снижает активность покупателей“, — объясняет эксперт по поведенческим наукам Хейди Рейнсон.

Согласно исследованию электронной коммерции DPD, более половины (58%) жителей Эстонии ищут скидки как в интернете, так и в физических магазинах. По словам Рейнсон, между интернет-покупателями и покупателями в обычных магазинах много общего, и факторы, влияющие на выбор покупки, универсальны. „Реклама, рассылки или рекомендации друзей и инфлюэнсеров — все это влияет на решения потребителей“, — отмечает она.

Янек Кивимурд, руководитель отдела продаж и маркетинга DPD, также отмечает, что крупные акции в интернет-магазинах значительно увеличивают объем заказов. „Например, по данным о количестве посылок DPD прошлой недели, во время „э-понедельника“, число посылок, заказанных из интернет-магазинов, выросло на четверть по сравнению с предыдущей неделей. Таким образом, крупные распродажи активизируют потребителей и увеличивают объем покупок в интернет-магазинах. Однако, помимо крупных распродаж, важную роль играют и небольшие акции, которые способствуют укреплению лояльности клиентов, например, регулярные скидки для постоянных покупателей“, — сказал он.