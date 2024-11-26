Секс и отношения
26.11.2024, 16:17

Тайное желание партнера испортило сексуальную жизнь: „Поначалу все было не так уж плохо... а теперь вообще не хочет заниматься сексом!“

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ФОТО: Kuznechik | Shutterstock

Чтобы секс не был скучным, время от времени стоит экспериментировать в постели. Именно так хотела поступить 31-летняя женщина, но экспериментов оказалось недостаточно...

„Могу честно сказать, что наша сексуальная жизнь всегда была прекрасной. Еще несколько месяцев назад мы с трудом могли удержать руки друг от друга“, - рассказывает 34-летний мужчина, который женат уже три года. Некоторое время назад его жена захотела привнести в их сексуальную жизнь элемент игры.

„Однако три месяца назад она вдруг выразила желание попробовать экстремальный секс. Моя жена никогда раньше не проявляла интереса к БДСМ, и хотя мы пробовали это раньше, это всегда было весело и чувственно.

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