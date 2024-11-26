26.11.2024, 16:17
Тайное желание партнера испортило сексуальную жизнь: „Поначалу все было не так уж плохо... а теперь вообще не хочет заниматься сексом!“(1)
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Чтобы секс не был скучным, время от времени стоит экспериментировать в постели. Именно так хотела поступить 31-летняя женщина, но экспериментов оказалось недостаточно...
„Могу честно сказать, что наша сексуальная жизнь всегда была прекрасной. Еще несколько месяцев назад мы с трудом могли удержать руки друг от друга“, - рассказывает 34-летний мужчина, который женат уже три года. Некоторое время назад его жена захотела привнести в их сексуальную жизнь элемент игры.
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