Тайное желание партнера испортило сексуальную жизнь: „Поначалу все было не так уж плохо... а теперь вообще не хочет заниматься сексом!“

„Могу честно сказать, что наша сексуальная жизнь всегда была прекрасной. Еще несколько месяцев назад мы с трудом могли удержать руки друг от друга“, - рассказывает 34-летний мужчина, который женат уже три года. Некоторое время назад его жена захотела привнести в их сексуальную жизнь элемент игры.