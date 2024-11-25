Секс и отношения
25.11.2024, 16:15

За год 731 сексуальное преступление, включая 191 изнасилование: министерство работает над законопроектом о согласии

 
ФОТО: HTWE | Shutterstock

Сегодня отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. По данным Министерства юстиции, в 2023 году в Эстонии было зарегистрировано 3186 преступлений, связанных с домашним насилием, большинство из которых касались женщин и девочек. Большинство преступников - мужчины.

Эстония присоединилась к Стамбульской конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, которая признает насилие в отношении женщин и девочек нарушением прав человека. В этом году вступила в силу директива, основанная на Конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и насилия в семье, которая криминализирует различные формы насилия в отношении женщин (включая кибернасилие) на всей территории Европейского союза и улучшает доступ жертв к правосудию и поддержке.

Насилие в отношении женщин и девочек - одно из самых систематических и распространенных нарушений прав человека во всем мире. Каждая третья женщина в ЕС подвергалась физическому или сексуальному насилию, как правило, со стороны сексуального партнера. Домашнее насилие часто является скрытой социальной проблемой, которая может нанести серьезную психологическую и физическую травму женщинам и детям, подвергшимся насилию.

Согласно свежему докладу ООН, по оценкам, в прошлом году по всему миру 51 100 женщин были убиты своим партнёром или близким человеком. Это означает 140 убитых женщин ежедневно или одно убийство каждые десять минут. Кроме того, в прошлом году доля женщин среди погибших в войнах удвоилась по сравнению с 2022 годом, и значительно увеличилось количество случаев сексуального насилия в конфликтах, пишет YLE.

По данным Министерства юстиции, в 2023 году в Эстонии было зарегистрировано 3186 преступлений, связанных с насилием в семье, большинство из которых были совершены в отношении женщин и девочек. Подавляющая доля (87%) преступлений, связанных с насилием в семье, приходилась на физическое насилие. Среди лиц, совершивших насилие в семье, 84% составляли мужчины. Среди всех жертв насилия в семье 79% процентов составляли женщины и девочки.

В 2023 году в Эстонии было зарегистрировано 731 сексуальное преступление, включая 191 изнасилование. Сексуальные преступления в отношении детей составили 87% от всех зарегистрированных сексуальных преступлений.

„В настоящее время в уголовном праве Эстонии изнасилование считается преступлением только в том случае, если человека принуждают к сексу или он не может сопротивляться из-за беспомощного состояния“, - говорит министр юстиции и цифрового развития Лийза-Ли Пакоста.

По ее словам, действующий закон недостаточно защищает жертву. „В травмирующие моменты у людей срабатывает механизм выживания, что часто означает, что они становятся парализованными и не могут оказать сопротивление нападающему“, - объясняет министр Пакоста. Именно поэтому Министерство юстиции работает над предложением о разработке законопроекта о согласии, чтобы сделать правовое регулирование сексуального насилия основанным на согласии.

Куда обратиться за помощью?

Помните! Если кто-то подверг вас сексуальному насилию, вы ни в чем не виноваты - что бы кто ни говорил и как бы ни оправдывался. Ответственность за сексуальное насилие несет преступник, а не жертва, и сексуальному насилию, как и любому другому насилию, нет места в обществе.

  • В случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните по номеру 112.

  • В Департаменте социального страхования работает круглосуточная кризисная горячая линия 116006, которая предлагает поддержку, консультации и информацию людям, ставшим жертвами преступлений, пренебрежения, жестокого обращения, физического, психического или сексуального насилия.

  • Если сексуальное насилие произошло в течение последних 7 дней, обратитесь в кризисный центр по борьбе с сексуальным насилием как можно скорее после сексуального нападения, изнасилования или подозрения на изнасилование. Контактные данные можно найти по адреесу https://www.palunabi.ee/et/seksuaalvagivald

  • Взрослые, пережившие сексуальное насилие в детстве, могут получить поддержку и консультацию по кризисному телефону поддержки жертв 116 006 и по онлайн-линии помощи на сайте palunabi.ee. За советом можно также обратиться к работникам службы поддержки жертв по всей Эстонии. Контакты https://www.palunabi.ee/et/vota-uhendust

  • Центры поддержки женщин открыты в любой день недели и в любое время суток. https://sotsiaalkindlustusamet.ee/naiste-tugikeskused#accordion--naiste-tugikeskuste-kontaktid

  • Если вы беспокоитесь о благополучии ребенка или подозреваете, что ему может понадобиться помощь, позвоните по телефону доверия для детей 116 111 или начните онлайн-чат на сайте www.lasteabi.ee.

  • За советом и помощью можно также обратиться в Дом детей - дружелюбное и безопасное место, куда могут обратиться все, у кого есть информация или подозрения о сексуальном насилии над детьми. Дом детей - это место, где специалисты могут помочь детям справиться с пережитым в спокойной и безопасной обстановке. Дома детей находятся в Таллинне, Тарту и Йыхви, но услуги доступны для всех нуждающихся детей в Эстонии. Вы можете связаться с Домом детей по телефону 116 111.

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