За год 731 сексуальное преступление, включая 191 изнасилование: министерство работает над законопроектом о согласии

Эстония присоединилась к Стамбульской конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, которая признает насилие в отношении женщин и девочек нарушением прав человека. В этом году вступила в силу директива, основанная на Конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и насилия в семье, которая криминализирует различные формы насилия в отношении женщин (включая кибернасилие) на всей территории Европейского союза и улучшает доступ жертв к правосудию и поддержке.

Насилие в отношении женщин и девочек - одно из самых систематических и распространенных нарушений прав человека во всем мире. Каждая третья женщина в ЕС подвергалась физическому или сексуальному насилию, как правило, со стороны сексуального партнера. Домашнее насилие часто является скрытой социальной проблемой, которая может нанести серьезную психологическую и физическую травму женщинам и детям, подвергшимся насилию.

Согласно свежему докладу ООН, по оценкам, в прошлом году по всему миру 51 100 женщин были убиты своим партнёром или близким человеком. Это означает 140 убитых женщин ежедневно или одно убийство каждые десять минут. Кроме того, в прошлом году доля женщин среди погибших в войнах удвоилась по сравнению с 2022 годом, и значительно увеличилось количество случаев сексуального насилия в конфликтах, пишет YLE.

По данным Министерства юстиции, в 2023 году в Эстонии было зарегистрировано 3186 преступлений, связанных с насилием в семье, большинство из которых были совершены в отношении женщин и девочек. Подавляющая доля (87%) преступлений, связанных с насилием в семье, приходилась на физическое насилие. Среди лиц, совершивших насилие в семье, 84% составляли мужчины. Среди всех жертв насилия в семье 79% процентов составляли женщины и девочки.

В 2023 году в Эстонии было зарегистрировано 731 сексуальное преступление, включая 191 изнасилование. Сексуальные преступления в отношении детей составили 87% от всех зарегистрированных сексуальных преступлений.