Два часто недооцениваемых фактора, которые могут изменить финансовое положение любого человека

„Один из самых важных факторов, который люди недооценивают при инвестировании – время. Чем продолжительнее период, на который откладываются деньги, тем больше вы можете получить от инвестирования за счёт сложных процентов“, – говорит Сийм Уусма.

Он пояснил, что если человек, который начинает откладывать деньги сегодня, инвестирует 200 евро в месяц и получает среднегодовую процентную ставку 8% на финансовых рынках, то к 2030 году он накопит на счёте около 14 000 евро, из которых 2200 евро составят проценты. Если же инвестор решит продолжать откладывать деньги на тех же условиях, то к 2040 году он накопит в общей сложности около 66 000 евро, при этом доля ежемесячных выплат в размере 200 евро составит лишь 60% от общей суммы накоплений.

Еще один недооценённый фактор, на который обратил внимание Уусма – важность составления личного бюджета. „Хотя может быть неприятно впервые критически взглянуть на свои расходы, трудно сэкономить больше, не имея осмысленного плана. Стоит помнить, что если вы достаточно долго подсчитываете свои расходы и видите, что система работает, привычки изменятся, и вам не придётся записывать каждую трату“.

Уусма отметил, что существует множество различных способов и правил составления бюджета, и каждый должен найти подходящий для себя. Одним из эффективных способов, по его словам, является формула, в соответствии с которой на долю постоянных ежемесячных расходов, включая ежемесячные платежи по кредиту или аренде, питание, коммунальные услуги и лизинг автомобиля, должно приходиться не более 50% дохода. Пятую часть заработанных денег следует инвестировать, а оставшиеся 30% тратить на всё, что человек ещё захочет.