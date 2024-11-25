Два часто недооцениваемых фактора, которые могут изменить финансовое положение любого человека(2)
Небольшие поведенческие изменения могут создать эффект снежного кома в сфере личных финансов. Руководитель подразделения инвестиционных продуктов и услуг Luminor Сийм Уусма выделяет два ключевых фактора, которые люди часто недооценивают, когда речь идёт об их финансах, а также развенчивает некоторые из наиболее распространённых мифов об инвестировании.
„Один из самых важных факторов, который люди недооценивают при инвестировании – время. Чем продолжительнее период, на который откладываются деньги, тем больше вы можете получить от инвестирования за счёт сложных процентов“, – говорит Сийм Уусма.
Он пояснил, что если человек, который начинает откладывать деньги сегодня, инвестирует 200 евро в месяц и получает среднегодовую процентную ставку 8% на финансовых рынках, то к 2030 году он накопит на счёте около 14 000 евро, из которых 2200 евро составят проценты. Если же инвестор решит продолжать откладывать деньги на тех же условиях, то к 2040 году он накопит в общей сложности около 66 000 евро, при этом доля ежемесячных выплат в размере 200 евро составит лишь 60% от общей суммы накоплений.
Еще один недооценённый фактор, на который обратил внимание Уусма – важность составления личного бюджета. „Хотя может быть неприятно впервые критически взглянуть на свои расходы, трудно сэкономить больше, не имея осмысленного плана. Стоит помнить, что если вы достаточно долго подсчитываете свои расходы и видите, что система работает, привычки изменятся, и вам не придётся записывать каждую трату“.
Уусма отметил, что существует множество различных способов и правил составления бюджета, и каждый должен найти подходящий для себя. Одним из эффективных способов, по его словам, является формула, в соответствии с которой на долю постоянных ежемесячных расходов, включая ежемесячные платежи по кредиту или аренде, питание, коммунальные услуги и лизинг автомобиля, должно приходиться не более 50% дохода. Пятую часть заработанных денег следует инвестировать, а оставшиеся 30% тратить на всё, что человек ещё захочет.
Если в прошлом сбережению и приумножению денег уделялось не слишком много внимания, это не значит, что этот путь нельзя начать в золотые годы или в пенсионном возрасте. По словам эксперта, люди часто ошибочно полагают, что в 50, 60 или 70 лет начинать уже поздно. Поскольку средняя продолжительность жизни человека растёт, у него ещё достаточно времени, чтобы накопить солидные инвестиции, даже если начать, например, в 60 лет.
По словам руководителя подразделения инвестиционных продуктов и услуг Luminor, инвестиции часто ассоциируются с мифом о том, что приумножать деньги имеет смысл только после того, как на вашем счёте окажется крупная сумма. „Инвестировать стоит небольшие суммы и на регулярной основе, так как очень легко совершить ошибку, вложив большую сумму. Например, рынки могут быть разогретыми в данный момент, и может показаться, что настало самое подходящее время для инвестирования. Однако если рынок остынет, а цены упадут, то станет ясно, что смысла в такой инвестиции было очень мало. Поэтому имеет смысл инвестировать регулярно и небольшими суммами“, – пояснил он.
Инвестирование также не должно быть ограничено недостатком времени или знаний, поскольку кажущийся сложным мир финансов на самом деле может быть не таким уж запутанным. „Любой человек может потратить 15-20 минут на то, чтобы поговорить со знакомым специалистом или банковским консультантом, разобраться в основах, а затем начать инвестировать“, – отметил он.