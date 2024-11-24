„Какая разница, сколько сантиметров?“ Женщина дает резкий ответ на вопрос, который оскорбляет большинство мужчин

„Сейчас, когда люди все чаще могут точно определить, что они ищут в партнере и какие физические и духовные характеристики для них важны, приложения для знакомств уже могут сделать так, чтобы было ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать свой рост и даже вес. Существует так много способов обмануть с помощью фотографий, и если, например, вы, как женщина, знаете, что для вас ужасно непривлекательно, если мужчина ниже вас ростом или, например, весит меньше вас, или если, как мужчина, вы знаете, что определенно хотите, чтобы женщина весила меньше вас, можно сэкономить время для всех с самого начала. Вы смотрите на профиль и видите, что да, эти характеристики вам не подходят, и двигаетесь дальше.