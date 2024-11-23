Секс и отношения
23.11.2024, 15:15

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ | Ужасная ошибка или шанс возродить отношения? Жительницы Эстонии рассказывают, стоит ли переспать с бывшим

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ФОТО: Yanya | Shutterstock

Бывшие всегда становятся бывшими, не просто так, а по какой-то причине, но распрощаться с некоторыми из них может быть настоящим испытанием. Как быть, если в постели все складывается идеально, а в повседневной жизни вы ссоритесь по мелочам...?

Или когда вы отлично ладите как друзья, но грустная одинокая жизнь заставляет вас тосковать по нежностям. Тогда, в минуты слабости, можно просто набрать номер бывшего. Что влечет за собой секс с бывшим? Жалеете ли вы потом об этом или просто получаете удовольствие? Отвечают четыре женщины из Эстонии.

Ошибка, о которой до сих пор сожалею

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