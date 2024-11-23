ЛИЧНЫЙ ОПЫТ | Ужасная ошибка или шанс возродить отношения? Жительницы Эстонии рассказывают, стоит ли переспать с бывшим

Или когда вы отлично ладите как друзья, но грустная одинокая жизнь заставляет вас тосковать по нежностям. Тогда, в минуты слабости, можно просто набрать номер бывшего. Что влечет за собой секс с бывшим? Жалеете ли вы потом об этом или просто получаете удовольствие? Отвечают четыре женщины из Эстонии.