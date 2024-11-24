ФОТО | Вечеринка в преддверии праздников! Смотрите, кто пришел познакомиться с новинками мира моды и красоты(3)
В преддверии декабря пиар-агентство Polhem устроило вечер с игристым, закусками и, конечно же, новинками мира моды и красоты, который могут стать идеальным подарком на предстоящие праздники.
Свои дизайнерские платья, которые каждая может арендовать для важного события, представила платформа по аренде одежды Rentalier.
Новинки ухода за кожей, в том числе и заветный адвент-календарь, продемонстрировала фирма JOIK. Салон красоты MilMil рассказал о продукции derma.cosmetics. Новинка на рынке - французский бренд для ухода за кожей Onagrine, который защищает и омолаживает кожу.
Интересным дизайном привлекли бутылочки средств по уходу за волосами от R+Co. Hairburst представил товары для длинных и здоровых волос, а Hair Care Panda - жевательные конфеты, полные витаминов и веществ, которые питают волосы изнутри.
Смотрите, кто посетил мероприятие!