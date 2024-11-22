22.11.2024, 17:30
„Мужчинам повезло – есть простой анализ, который определяет риск рака“. Уролог назвал факторы риска рака простаты
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Рак предстательной железы – одно из наиболее распространённых онкологических заболеваний у мужчин, обычно развивается медленно и практически незаметно. Симптомы схожи с признаками доброкачественного увеличения простаты и простатита. Подробнее об этом рассказывает уролог клиники Medicum доктор Леонард Кукк.
Когда мужчине следует обращаться к урологу, а когда – к андрологу?
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