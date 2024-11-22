„Мужчинам повезло – есть простой анализ, который определяет риск рака“. Уролог назвал факторы риска рака простаты

Когда мужчине следует обращаться к урологу, а когда – к андрологу?

Уролог занимается диагностикой, лечением и хирургией заболеваний мочеполовой системы. Также урологи лечат болезни мочевыводящих путей у женщин. Это могут быть проблемы с мочеиспусканием, инфекции мочеполовой системы, камни в почках, наличие крови в моче, что в нектороых случаях может быть признаком опухоли почек или мочевого пузыря. Урологи также лечат онкологические заболевания мочеполовой системы, аномалии наружных половых органов, проблемы потенции и репродуктивного здоровья. Андрология является субспециальностью урологии и сосредоточена на диагностике и консервативном лечении патологий мужской половой системы (предстательная железа, наружные половые органы), воспалений, проблем с потенцией и репродуктивной функцией. Урологи и андрологи тесно сотрудничают, и при необходимости пациенты направляются от одного специалиста к другому для уточнения диагноза и назначения лечения.