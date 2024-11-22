В магазинах Maxima стартовала волшебная акция: подарим праздник 2600 детям!
Полюбившаяся многим акция „Дерево ангелов“ проходит уже в 16-й раз, и снова у нас есть шанс сделать Рождество особенным для тысяч ребят из малообеспеченных семей. Стать добрым волшебником может каждый — достаточно зайти в любой магазин Maxima и снять с праздничного дерева открытку с детским желанием.
„С каждым годом число нуждающихся в помощи детей растет — в этом году мы получили рождественские пожелания уже от 2644 детей. Мы видим, что в текущей экономической ситуации семьям сейчас непросто, поэтому многие детские желания очень практичны — ребята просят предметы гигиены, зимнюю одежду или обувь, постельное белье“, — говорит Диана Гегелите, директор Maxima Eesti, и в ее голосе слышна искренняя забота.
К акции присоединились местные самоуправления, Таллиннский центр социальной работы и Союз многодетных семей Эстонии. „Кампания „Дерево ангелов“ — прекрасный пример того, чего мы можем достичь, когда объединяются сообщества и организации. Если подарки собирает Maxima благодаря помощи своих добрых клиентов, то у наших партнеров еще более важная роль — благодаря им подарки доходят до детей, чтобы у каждого был желанный подарок, который можно открыть в рождественский вечер“, — пояснила Гегелите.
Президент Союза многодетных семей Эстонии Аaге Ыунап знает не понаслышке, каким светлым лучиком становится эта акция для многих семей: „Благодаря „Дереву ангелов“ мы можем принести тепло и радость Рождества тем, кто в этом больше всего нуждается. Ведь в большой семье порадовать подарком каждого ребенка — задача не из легких. А теперь родители могут вздохнуть спокойно: их детки тоже встретят праздник с улыбкой и подарком, о котором мечтали“, — сказала Ыунап.
Хотите стать добрым волшебником? Это проще простого! С 19 ноября по 15 декабря загляните в любой из 45 магазинов Maxima по всей Эстонии — там вас ждут чудесные Деревья ангелов с детскими мечтами. Одно такое дерево украшает и главный офис Maxima, где сотрудники компании тоже с радостью присоединяются к доброму делу.
А дальше все как в доброй сказке: выбираете открытку с именем малыша, чью мечту хотите исполнить, покупаете подарок и оставляете его на инфостойке или в кассе. Не волнуйтесь об упаковке — мы сами позаботимся о том, чтобы красиво упаковать подарок. Найти ближайшее Дерево ангелов легко — просто загляните на maxima.ee. Посмотрите наше видео о том, как наши сотрудники уже осчастливили первых пятерых ребятишек! Приходите и вы творить чудеса! Каждая детская мечта особенная, каждая улыбка бесценна. Давайте вместе сделаем этот праздник незабываемым для тех, кто так ждет своего маленького чуда!