В магазинах Maxima стартовала волшебная акция: подарим праздник 2600 детям!

„С каждым годом число нуждающихся в помощи детей растет — в этом году мы получили рождественские пожелания уже от 2644 детей. Мы видим, что в текущей экономической ситуации семьям сейчас непросто, поэтому многие детские желания очень практичны — ребята просят предметы гигиены, зимнюю одежду или обувь, постельное белье“, — говорит Диана Гегелите, директор Maxima Eesti, и в ее голосе слышна искренняя забота.

К акции присоединились местные самоуправления, Таллиннский центр социальной работы и Союз многодетных семей Эстонии. „Кампания „Дерево ангелов“ — прекрасный пример того, чего мы можем достичь, когда объединяются сообщества и организации. Если подарки собирает Maxima благодаря помощи своих добрых клиентов, то у наших партнеров еще более важная роль — благодаря им подарки доходят до детей, чтобы у каждого был желанный подарок, который можно открыть в рождественский вечер“, — пояснила Гегелите.

Президент Союза многодетных семей Эстонии Аaге Ыунап знает не понаслышке, каким светлым лучиком становится эта акция для многих семей: „Благодаря „Дереву ангелов“ мы можем принести тепло и радость Рождества тем, кто в этом больше всего нуждается. Ведь в большой семье порадовать подарком каждого ребенка — задача не из легких. А теперь родители могут вздохнуть спокойно: их детки тоже встретят праздник с улыбкой и подарком, о котором мечтали“, — сказала Ыунап.

Хотите стать добрым волшебником? Это проще простого! С 19 ноября по 15 декабря загляните в любой из 45 магазинов Maxima по всей Эстонии — там вас ждут чудесные Деревья ангелов с детскими мечтами. Одно такое дерево украшает и главный офис Maxima, где сотрудники компании тоже с радостью присоединяются к доброму делу.