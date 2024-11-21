21.11.2024, 16:30
„Неужели есть поколение мужчин, которых просто не волнуют венерические заболевания и возможная беременность?“ Женщину озадачили предпочтения партнера(4)
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Женщина пишет о том, как партнер которой „удивил“ ее в постели, сказав, что презерватив надевать не нужно.
„Много лет назад я начала отношения с мужчиной чуть старше меня, который меня очаровал, но он ни словом не обмолвился о презервативах или других средствах защиты, которые мы могли бы использовать. Мне хотелось верить, что он обладает какими-то магическими знаниями, которых мне почему-то не хватает, что, возможно, мир перевернулся с ног на голову и они (презервативы - ред.) больше не нужны.
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