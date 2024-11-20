20.11.2024, 13:48
„Я совершила постыдный грех и обнаружила, что муж делает то же самое“. Случайное открытие женщины поставило крест на отношениях
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„Я подумала, что мне стоит на секундочку скачать Tinder. Хотя бы для того, чтобы получить несколько комплиментов, а потом быстро удалить его!“ - Марис описывает свои размышления о том, как начался переломный момент в ее жизни, положивший конец длившимся пять лет отношениям.
От медового месяца длиною в пару лет до соседей по квартире
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