„Я совершила постыдный грех и обнаружила, что муж делает то же самое“. Случайное открытие женщины поставило крест на отношениях

„Некоторые люди говорят, что сильная страсть длится в отношениях от шести месяцев до года. Я долгое время думала, что мы так глубоко влюблены друг в друга, что никогда не потеряем страсть! Почти два с половиной года нам было вместе так хорошо, что мы практически сходили с ума друг от друга. Мы не хотели проводить ни дня в разлуке, и это чувство было взаимным. Я действительно думала, что нашла родственную душу и что мы - родители, на которых их будущие дети будут смотреть с легкой усмешкой и, возможно, даже с легким отвращением, потому что мы не можем оторваться друг от друга.