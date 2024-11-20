Секс и отношения
20.11.2024, 13:48

„Я совершила постыдный грех и обнаружила, что муж делает то же самое“. Случайное открытие женщины поставило крест на отношениях

 
ФОТО: Dragon Images | Shutterstock

„Я подумала, что мне стоит на секундочку скачать Tinder. Хотя бы для того, чтобы получить несколько комплиментов, а потом быстро удалить его!“ - Марис описывает свои размышления о том, как начался переломный момент в ее жизни, положивший конец длившимся пять лет отношениям.

От медового месяца длиною в пару лет до соседей по квартире

„Некоторые люди говорят, что сильная страсть длится в отношениях от шести месяцев до года. Я долгое время думала, что мы так глубоко влюблены друг в друга, что никогда не потеряем страсть! Почти два с половиной года нам было вместе так хорошо, что мы практически сходили с ума друг от друга. Мы не хотели проводить ни дня в разлуке, и это чувство было взаимным. Я действительно думала, что нашла родственную душу и что мы - родители, на которых их будущие дети будут смотреть с легкой усмешкой и, возможно, даже с легким отвращением, потому что мы не можем оторваться друг от друга.

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