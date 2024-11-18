ФОТО | Стильные гости блистали на празднике! Stockmann открыл обновленный женский отдел
14 ноября состоялось торжественное открытие нового отдела женской моды в торговом центре Stockmann. Гостям был представлен новый расширенный ассортимент модных брендов и аксессуаров, а также ювелирных товаров, которые теперь можно найти в отделе моды на 3-м этаже. Смотрите, какие стильные гости посетили вечеринку в честь открытия!
„На протяжении более 30 лет Stockmann является законодателем моды для эстонских женщин, предлагая им вдохновение и особый выбор товаров. Мы увеличили зону аксессуаров и обуви, обновили зону нижнего белья и примерочные кабинки. Мы добавили в наш ассортимент более десяти новых модных брендов, таких как Americandreams, Pinko, Anine Bing, Ivy Oak и Max Mara Leisure, а также аксессуары от Tory Burch, Marc Jacobs, Zadig & Voltaire и роскошный Mulberry. Мы рады, что зона аксессуаров скоро пополнится магазином-в-магазине долгожданного бренда Longchamp“, - говорит директор универмага Stockmann Прийт Петерсон.
На открытие обновленного женского отдела Stockmann были приглашены лучшие клиенты Stockmann, блогеры и журналисты. Все вместе они наслаждались нарядами и модными показами, подготовленными стилистом Stockmann Йоанне-Хелене Сырмус под руководством ведущей вечера и диджея Лийзи Ээсмаа, а также музыкальным выступлением мужского квинтета Национальной оперы „Эстония“.