ФОТО | Стильные гости блистали на празднике! Stockmann открыл обновленный женский отдел

„На протяжении более 30 лет Stockmann является законодателем моды для эстонских женщин, предлагая им вдохновение и особый выбор товаров. Мы увеличили зону аксессуаров и обуви, обновили зону нижнего белья и примерочные кабинки. Мы добавили в наш ассортимент более десяти новых модных брендов, таких как Americandreams, Pinko, Anine Bing, Ivy Oak и Max Mara Leisure, а также аксессуары от Tory Burch, Marc Jacobs, Zadig & Voltaire и роскошный Mulberry. Мы рады, что зона аксессуаров скоро пополнится магазином-в-магазине долгожданного бренда Longchamp“, - говорит директор универмага Stockmann Прийт Петерсон.