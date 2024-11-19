Охлаждение и обезболивание! Вот как правильно оказать первую помощь в случае ожога

Провизор напоминает, что нельзя прикладывать к месту ожога немедицинские средства – например, взятые из холодильника масло или сметану – хотя на первых порах они и могут принести облегчение, но при этом содержащие жир средства ухудшают состояние поврежденного ожогом места и способствуют распространению бактерий. „В случае только что появившегося ожога также больше не используются средства с пантенолом, поскольку они тоже содержат масла и жиры, чем создают на коже пленочный слой, препятствующий процессу охлаждения. Также для дезинфекции ожогов не подходят раствор перекиси водорода, зеленка или средства на спиртовой основе“, — перечисляет провизор те средства, которых следует избегать при ожогах.

Один из самых распространенных мифов заключается в том, что для охлаждения необходимо использовать холодную воду. Ледяная вода не подходит для охлаждения, а при слишком длительном охлаждении существует риск гипотермии или переохлаждения. Раукас предупреждает: „Слишком холодная вода сужает кровеносные сосуды, в результате в более глубоких тканях обычное кровообращение уже не может их охладить, и ожог углубляется“. Также не рекомендуется вскрывать самостоятельно образовавшиеся волдыри, так как эти образования защищают место ожога от инфицирования и обычно они заживают самостоятельно.

При небольших ожогах первая помощь заключается в охлаждении места ожога проточной прохладной водой или прохладной влажной тканью. „Перед тем, как возникнет отечность места ожога, следует снять кольца и другие предметы, которые могут оказывать давление на кожу и ткани. После охлаждения на пораженное место можно нанести гель от ожогов или гель алоэ“, — поясняет провизор.

По словам провизора аптеки Benu Центра здоровья Эльва Маргет Раукас, при небольших ожогах первую помощь можно оказать дома, а при обширных ожогах следует немедленно вызвать скорую помощь. „Первоочередная задача — защитить жертву от дальнейших увечий и устранить источник опасности. Важно убедиться, что человек дышит, и обратить внимание на симптомы шока – такие как прохладная или липкая кожа, слабый пульс и поверхностное дыхание. Обожженное место можно аккуратно накрыть чистой тонкой тканью и поднять конечности на высоту сердца“, — советует Раукас.

Боль можно облегчить прохладной водой или гелем от ожогов.

Большинство ожогов первой степени можно лечить в домашних условиях. Для снятия отека и боли Раукас рекомендует охладить место ожога проточной прохладной водой (18-20 градусов) в течение 10-20 минут, чтобы ограничить масштабы ожога и очистить его от грязи. „Как только ожоговые волдыри лопнут, можно использовать теплую мыльную воду для очистки места ожога, чтобы предотвратить попадание болезнетворных микроорганизмов в рану“. При отсутствии воды таким же образом помогает охлаждение имеющимися в аптеке противоожоговыми гелями. „Противоожоговые гели выпускаются как в форме геля, так и в виде стерильных повязок, которые подходят при ожогах I–III степени. Они обладают охлаждающим, обезболивающим и дезинфицирующим действием, не раздражают слизистую оболочку и не прилипают к ранам“, — отмечает Раукас.

„Противоожоговый гель следует наносить на поврежденную кожу толстым слоем, чтобы жар быстрее уходил с кожи. Если боль не проходит, то при необходимости гель можно наносить повторно до тех пор, пока боль не утихнет и температура не придет в норму. Затем место ожога можно накрыть перевязкой, а под бинт можно нанести тот же гель от ожогов, чтобы кожа оставалась прохладной, и повязка не прилипала к ране“, - инструктирует аптекарь. Повязку следует менять 1-2 раза в день, так как чрезмерное вентилирование раны может замедлить процесс заживления. При необходимости для облегчения боли можно принять парацетамол.

Небольшой ожог обычно заживает в течение 2–3 дней, но заживление более обширных и серьезных ожогов второй степени может занять 1–3 недели.

После заживления ран необходимо уделять внимание профилактике рубцов