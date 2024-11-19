Охлаждение и обезболивание! Вот как правильно оказать первую помощь в случае ожога
Ожоги могут быть спровоцированы по очень разным причинам – горячими предметами, открытым огнем, горячим паром и водой, химическими веществами, электричеством или трением. Оказание первой помощи при ожогах в нужный момент поможет облегчить боль и предотвратить дальнейший ущерб здоровью. Аптекарь рассказывает о том, как оказать первую помощь в случае ожога в домашних условиях и когда необходимо срочно обращаться к врачу.
По словам провизора аптеки Benu Центра здоровья Эльва Маргет Раукас, при небольших ожогах первую помощь можно оказать дома, а при обширных ожогах следует немедленно вызвать скорую помощь. „Первоочередная задача — защитить жертву от дальнейших увечий и устранить источник опасности. Важно убедиться, что человек дышит, и обратить внимание на симптомы шока – такие как прохладная или липкая кожа, слабый пульс и поверхностное дыхание. Обожженное место можно аккуратно накрыть чистой тонкой тканью и поднять конечности на высоту сердца“, — советует Раукас.
При небольших ожогах первая помощь заключается в охлаждении места ожога проточной прохладной водой или прохладной влажной тканью. „Перед тем, как возникнет отечность места ожога, следует снять кольца и другие предметы, которые могут оказывать давление на кожу и ткани. После охлаждения на пораженное место можно нанести гель от ожогов или гель алоэ“, — поясняет провизор.
Распространенные ошибки при оказании первой помощи при ожогах
Один из самых распространенных мифов заключается в том, что для охлаждения необходимо использовать холодную воду. Ледяная вода не подходит для охлаждения, а при слишком длительном охлаждении существует риск гипотермии или переохлаждения. Раукас предупреждает: „Слишком холодная вода сужает кровеносные сосуды, в результате в более глубоких тканях обычное кровообращение уже не может их охладить, и ожог углубляется“. Также не рекомендуется вскрывать самостоятельно образовавшиеся волдыри, так как эти образования защищают место ожога от инфицирования и обычно они заживают самостоятельно.
Провизор напоминает, что нельзя прикладывать к месту ожога немедицинские средства – например, взятые из холодильника масло или сметану – хотя на первых порах они и могут принести облегчение, но при этом содержащие жир средства ухудшают состояние поврежденного ожогом места и способствуют распространению бактерий. „В случае только что появившегося ожога также больше не используются средства с пантенолом, поскольку они тоже содержат масла и жиры, чем создают на коже пленочный слой, препятствующий процессу охлаждения. Также для дезинфекции ожогов не подходят раствор перекиси водорода, зеленка или средства на спиртовой основе“, — перечисляет провизор те средства, которых следует избегать при ожогах.
Боль можно облегчить прохладной водой или гелем от ожогов.
Большинство ожогов первой степени можно лечить в домашних условиях. Для снятия отека и боли Раукас рекомендует охладить место ожога проточной прохладной водой (18-20 градусов) в течение 10-20 минут, чтобы ограничить масштабы ожога и очистить его от грязи. „Как только ожоговые волдыри лопнут, можно использовать теплую мыльную воду для очистки места ожога, чтобы предотвратить попадание болезнетворных микроорганизмов в рану“. При отсутствии воды таким же образом помогает охлаждение имеющимися в аптеке противоожоговыми гелями. „Противоожоговые гели выпускаются как в форме геля, так и в виде стерильных повязок, которые подходят при ожогах I–III степени. Они обладают охлаждающим, обезболивающим и дезинфицирующим действием, не раздражают слизистую оболочку и не прилипают к ранам“, — отмечает Раукас.
„Противоожоговый гель следует наносить на поврежденную кожу толстым слоем, чтобы жар быстрее уходил с кожи. Если боль не проходит, то при необходимости гель можно наносить повторно до тех пор, пока боль не утихнет и температура не придет в норму. Затем место ожога можно накрыть перевязкой, а под бинт можно нанести тот же гель от ожогов, чтобы кожа оставалась прохладной, и повязка не прилипала к ране“, - инструктирует аптекарь. Повязку следует менять 1-2 раза в день, так как чрезмерное вентилирование раны может замедлить процесс заживления. При необходимости для облегчения боли можно принять парацетамол.
Небольшой ожог обычно заживает в течение 2–3 дней, но заживление более обширных и серьезных ожогов второй степени может занять 1–3 недели.
После заживления ран необходимо уделять внимание профилактике рубцов
„Чем быстрее заживают раны, тем ниже риск образования рубцов в дальнейшем. Если детские раны заживают быстро, то со шрамами ситуация обратная, потому что организм молодого человека вырабатывает больше коллагена и фибробластов, что связано с более высокой вероятностью образования рубцов“, — объясняет Раукас. В качестве осложнений может возникнуть риск заражения, а в дальнейшем, когда образуется рубцовая ткань, она может ограничивать подвижность суставов и мышц.
Когда ожог начнет заживать, можно использовать мази с пантенолом, чтобы рана оставалась мягкой и увлажненной. „Если возникло воспаление или рана стала гнойной, то для лечения можно использовать йодную или серебряную мазь (сульфаргин), которую наносят на рану вместе со стерильной сетчатой повязкой, чтобы предотвратить прилипание пластыря или повязки к ране“, — советует провизор.
После заживления раны рекомендуется использовать гели от шрамов и рубцов или силиконовые пластыри, чтобы предотвратить образование рубцов. „Гель от шрамов и рубцов следует наносить на рану несколько раз в день, а силиконовый пластырь можно оставлять на ране на срок до недели или до тех пор, пока он держится. Пластырь изготовлен по специальной технологии, которая помогает предотвратить образование рубцовой ткани и легко снимается с раны, не повреждая новую нежную кожу. Они водонепроницаемы и незаметны, когда необходимо скрыть рану“, — объясняет Раукас.
Окончательное заживление шрамов может занять от нескольких месяцев до шести месяцев, и важно защищать эти участки кожи от солнца, особенно во время путешествий в теплые страны.
Глубокие ожоги требуют немедленной медицинской помощи
Маргет Раукас подчеркивает, что, например, при ожогах лица, половых органов или рук требуется неотложная помощь, поскольку эти зоны особенно чувствительны. „Обратиться за помощью следует также, если ожог глубокий, затрагивает несколько слоев кожи, протяженность ожога составляет около 8 см или охватывает площадь, большую, чем рука пострадавшего“, - добавляет она.
„Особенно уязвимы дети и пожилые люди, которым даже при небольшом ожоге может потребоваться помощь врача“, — предупреждает провизор.
По словам Раукас, лечение ожога зависит от его типа, места и степени повреждения, а также его глубины. „Весьма желательно проконсультироваться с врачом, если вы не уверены в степени или серьезности ожога, так как часто бывает сложно оценить самостоятельно степень повреждения тканей“, — подчеркивает аптекарь.