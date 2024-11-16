16.11.2024, 09:37
ФОТО | Блюдо за 160 евро, подсвечник за 62 евро: в Kaubamaja представили рождественскую коллекцию Villeroy & Boch(3)
ФОТО: | Kaubamaja
Kaubamaja и Villeroy & Boch открыли зимний сезон „лыжной вечеринкой“ с бурлящими коктейлями и стильными украшениями для дома. Похоже, уже самое время задуматься о том, как украсить жилье и праздничный стол на Рождество и Новый год.
На празднике также была представлена новая рождественская коллекция посуды Villeroy & Boch, от которой коллекционеры сходят с ума. Например, рождественская сахарница стоит 77.90 евро, блюдо - 159.99 евро, а милый подсвечник - 62 евро. Цены могут показаться высокими, но ценители бренда посуды знают, что это вполне обычно для Villeroy & Boch.
Смотрите, кто пришел на „лыжную вечеринку“ в Kaubamaja!