ФОТО | Блюдо за 160 евро, подсвечник за 62 евро: в Kaubamaja представили рождественскую коллекцию Villeroy & Boch

Kaubamaja и Villeroy & Boch открыли зимний сезон „лыжной вечеринкой“ с бурлящими коктейлями и стильными украшениями для дома. Похоже, уже самое время задуматься о том, как украсить жилье и праздничный стол на Рождество и Новый год.