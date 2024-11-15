ФОТО | „Панк-Мишлен“. Ресторан Fotografiska представил сезонное меню в сотрудничестве с гурманами из Дании

В начале ноября в музее открылась персональная выставка легендарного и провокационного уличного художника Шепарда Фейри. Теперь Fotografiska приносим ту же самую энергию и в ресторан, ведь и „Мишлен“ может быть в стиле панк!

„Мы не ограничиваемся собственным опытом, а выходим в широкий мир, чтобы предложить посетителям и себе еще больше идей и подходов, которые можно применить на кухне и в работе с посетителями. В результате получилось меню, которое показывает, что даже обычная свекла может быть веселой. Свекла тоже может быть в стиле панк“, - шутят в ресторане.

Вместе с датчанами из Baka d’ Busk, расположенного в Копенгагене, Fotografiska создала меню нового сезона, которое по-прежнему будет носить знак качества Fotografiska и „говорить на их языке еды“, но в него была привнесена международная изюминка, концептуальные навыки Baka d’ Busk и новые перспективы из широкого мира вегетарианской еды.

Как и Шепард Фейри, Baka d’ Busk очень умело и увлекательно связали общину со своим (пищевым) искусством и нашли очень вдохновляющий способ продвигать и сохранять городскую культуру питания. Baka d’ Busk переводится как „запечь куст“ - вместе мы увидим, как здорово мы можем запечь эстонские „кусты“, добавив вкусы и техники, которые умеют делать только в Эстонии.

„Местные рыба и мясо по-прежнему в меню, но поскольку мы продвигаем устойчивое развитие, то надеемся, что чем круче мы приготовим свеклу, тем больше мы сможем сократить чрезмерное потребление мяса и рыбы“, - говорят в ресторане.

Из новых блюд особенно хочется отметить великолепное карпаччо из корня сельдерея, топинамбур с шиитаке и вешенками, а также нежнейшее филе судака с икрой форели и чечевицей, которые дополняют блюдо как визуально, так и гастрономически.

С осенним меню Fotografiska x Baka d’ Busk можно ознакомиться здесь.

Смотрите, кто пришел на презентацию нового меню!