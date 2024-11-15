Мужчины, не надо гуглить — лучше посетить врача! Почему важно регулярное обследование и какие анализы следует сдавать?

Различные исследования и опросы, проведённые в последние годы в Эстонии, дают нам новую информацию о поведении мужчин в отношении здоровья и подтвердили некоторые старые принципы. Благодаря расширению возможностей для тестирования состояния здоровья, отношение мужчин к своему здоровью, безусловно, значительно улучшилось, хотя оно могло бы быть и ещё лучше. Радует то, что в последние годы увеличилось число молодых мужчин, которые приходят не только с вопросами, касающимися венерических заболеваний, но также интересуются состоянием своего организма в целом. Приятно видеть, что становится всё больше мужчин, которые начали регулярно проходить обследования ещё много лет назад, и при консультировании таких пациентов мне легко давать рекомендации по тому, что и как можно изменить, чтобы со временем улучшить показатели или, если нужно, назначить дополнительные исследования для уточнения.