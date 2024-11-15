Мужчины, не надо гуглить — лучше посетить врача! Почему важно регулярное обследование и какие анализы следует сдавать?(1)
В рамках месяца мужского здоровья врач-лаборант Юри Ласик из Synlab делится рекомендациями, какие показатели здоровья мужчинам стоит регулярно проверять.
Почему для мужчин старше 35 лет важно следить за здоровьем и проходить профилактический контроль?
Проверка здоровья мужчин так же важна, как и проверка здоровья женщин. К сожалению, мужчины чаще избегают медицинских осмотров, особенно при отсутствии явных жалоб. Женщины более ответственны в вопросах, связанных со здоровьем, и замечают изменения в состоянии здоровья, стремясь быстрее разобраться в причинах.
Основной причиной того, что мужчины не проходят профилактические осмотры, является отсутствие жалоб на здоровье. Это приводит к тому, что скрытые заболевания могут остаться незамеченными. Есть болезни и состояния, которые могут развиваться бессимптомно и медленно, но если их вовремя выявить, то есть возможность предотвратить осложнения. Поэтому важен регулярный профилактический контроль.
После 35 лет в мужском организме происходят неизбежные физиологические изменения: замедляется обмен веществ, возможен набор веса и потеря мышечной массы, снижается уровень тестостерона (на 6–8% за десятилетие), может наблюдаться усиление потоотделения, выпадение волос, снижение плотности костной ткани, ухудшение зрения. Эти изменения могут быть обусловлены различными факторами, и при своевременном медицинском контроле есть возможность их избежать или начать своевременное лечение.
Какие самые распространенные проблемы здоровья у мужчин, которые можно выявить в ходе профилактического контроля?
Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из основных причин смертности среди мужчин в Эстонии (около 50%). Контроль уровня липидов крови (общий холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, триглицериды) является важной профилактической мерой, так как повышенный уровень липидов увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Важно также учитывать другие факторы риска, такие как уровень сахара и мочевой кислоты.
Другое важное направление мужского здоровья — это проблемы мочеполовой системы, в том числе жалобы, связанные с болезнями предстательной железы. Помимо анализа крови на ПСА (простатспецифический антиген) и тестостерон, рекомендуется проводить общий анализ мочи, который может выявить возможное воспаление мочевыводящих путей.
Внимание к состоянию печени также имеет значение, поскольку она может быть подвержена повреждениям из-за злоупотребления алкоголем, длительного приема медикаментов или вирусного гепатита. Важно держать под контролем уровень железа, сахара и следить за работой щитовидной железы.
В рамках месяца мужского здоровья мужчин призывают проходить регулярные обследования. Какие анализы крови особенно важны для каждого мужчины?
Важно регулярно проверять уровень холестерина и сахара в крови, показатели гемограммы, запасы железа, функцию щитовидной железы, содержание витамина D, а также специфические для мужчин показатели — ПСА и тестостерон. Частота проверок может варьироваться в зависимости от результатов предыдущих анализов, наличия факторов риска (например, семейной предрасположенности к определённым заболеваниям), возможных жалоб на здоровье и других факторов. Желательно, чтобы результаты анализов оценил и прокомментировал семейный врач или врач-лаборант, если речь идет только о результатах лабораторных анализов.
Насколько время года влияет на показатели здоровья мужчин?
С изменением времени года связан витамин D. Если выработка витамина D в клетках кожи под воздействием ультрафиолетовых лучей солнца происходит нормально, то в летний период уровень этого витамина должен быть в пределах нормы, но начиная с сентября и до мая организму требуется дополнительный витамин D. Поэтому ноябрь — хорошее время для проверки уровня витамина D, так как это позволяет понять, достаточно ли принимаемой суточной дозы для поддержания необходимого уровня.
Уровень холестерина также может условно зависеть от смены сезонов. У некоторых мужчин лето может означать больше времени на свежем воздухе и физической активности, что благоприятно сказывается на снижении уровня холестерина. А для других мужчин лето может ассоциироваться с обилием гриль-вечеринок с большим количеством еды и алкоголя, что имеет противоположный эффект.
Насколько результаты анализов могут помочь выявить ранние признаки серьёзных хронических заболеваний?
Безусловно, результаты анализов играют свою роль в выявлении хронических заболеваний. Мы знаем, что 80% диагнозов ставится с помощью лабораторных анализов. Подчеркну — именно с помощью, а не на их основе. Однако отклонения результатов от нормы могут указывать на возможное начало болезни. Это не всегда означает, что болезнь уже развилась. Некоторые серьёзные заболевания, такие как рак предстательной железы или атеросклероз, прогрессируют очень медленно, но своевременная оценка отклоняющихся от нормы результатов и последующие действия могут повлиять на их течение, замедлить развитие или даже остановить его.
Для некоторых заболеваний можно говорить о так называемой зоне риска, при которой результаты анализов уже выходят за пределы нормы, но ещё не позволяют утверждать, что болезнь уже сформировалась. Например, риск диабета второго типа можно оценить с помощью теста на гликированный гемоглобин (HbA1c). В этом исследовании границы риска составляют 5,7–6,4%, тогда как нормальными значениями считаются 4,0–6,0%. Мы видим, что нижняя граница риска даже находится в пределах нормы, и именно на этом этапе стоит ограничить избыточное потребление сладкого.
Следует также учитывать такие анализы, однократное проведение которых не всегда даёт полное представление о течении заболевания. Здесь важно проводить регулярные проверки и оценивать изменения результатов с течением времени. Например, так обстоит дело с раком предстательной железы. Постепенное, но устойчивое повышение уровня ПСА на протяжении нескольких лет указывает на необходимость дополнительных обследований, и хотя ПСА является одним из лучших онкомаркеров, одного этого показателя недостаточно для постановки диагноза рака предстательной железы. Также стоит отметить, что некоторые типы рака предстательной железы не приводят к повышению уровня ПСА, так как они локализуются в участках, которые не производят ПСА, определяемого в крови. К сожалению, нормальные результаты не гарантируют отсутствие проблем со здоровьем, и при наличии жалоб необходимо проводить дальнейшие обследования.
Заметили ли вы за годы своей работы улучшение осведомленности мужчин в вопросах здоровья?
Различные исследования и опросы, проведённые в последние годы в Эстонии, дают нам новую информацию о поведении мужчин в отношении здоровья и подтвердили некоторые старые принципы. Благодаря расширению возможностей для тестирования состояния здоровья, отношение мужчин к своему здоровью, безусловно, значительно улучшилось, хотя оно могло бы быть и ещё лучше. Радует то, что в последние годы увеличилось число молодых мужчин, которые приходят не только с вопросами, касающимися венерических заболеваний, но также интересуются состоянием своего организма в целом. Приятно видеть, что становится всё больше мужчин, которые начали регулярно проходить обследования ещё много лет назад, и при консультировании таких пациентов мне легко давать рекомендации по тому, что и как можно изменить, чтобы со временем улучшить показатели или, если нужно, назначить дополнительные исследования для уточнения.
В рамках месяца мужского здоровья подчёркивается важность выбора образа жизни. Как стиль жизни мужчины отражается на его показателях крови?
Между образом жизни и показателями крови может быть прямая связь. 60% наших мужчин имеют избыточный вес или ожирение, и, вероятно, у большинства из них также повышен уровень холестерина. Лишний вес в большинстве случаев является результатом нездорового питания и недостаточной физической активности. Говоря о холестерине, нельзя обойти стороной такие факторы, как стресс, курение и нарушения сна, которые также играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Частое и чрезмерное употребление алкоголя нарушает показатели работы печени и увеличивает размеры эритроцитов, что может ухудшить транспорт кислорода. Злоупотребление сладким может привести к диабету.
Если говорить о положительных сторонах, то, например, тренировки в спортзале повышают уровень тестостерона у мужчин. В то же время у марафонцев, велосипедистов и других спортсменов, занимающихся видами спорта на выносливость, тренировки могут, наоборот, снижать уровень тестостерона. Однако это не делает одну тренировку лучше или хуже другой. Важно обеспечивать телу достаточную физическую нагрузку. Никто из нас не идеален, но стремление к здоровому образу жизни должно быть целью для каждого.
Что бы вы рекомендовали мужчинам, которые чувствуют себя здоровыми, но у которых анализы показывают отклонения от нормы?
Не надо гуглить — лучше посетить врача. Лучше поговорить с теми, кто учился этому многие годы и способен увидеть взаимосвязи между различными факторами. Это семейные врачи, врачи-специалисты и врачи-лаборанты. Как я уже упоминал выше, не все изменения ведут к заболеванию; многие из этих изменений можно остановить или даже обратить вспять. И часто уже к следующему обследованию показатели улучшаются. Сделайте проверки здоровья регулярными!
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