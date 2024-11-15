Забудьте о Tinder! Именно в этом приложении можно найти любовь всей своей жизни, у кого еще и с финансами все хорошо

В коротком видеоролике популярная блогерка Кира Зифф, которая в TikTok делится своей повседневной жизнью, говорит, что на LinkedIn имеет смысл искать любовь на всю жизнь и тех, кто успешен в своей работе.

„Работа играет важную роль в нашей жизни. Представьте себе свое будущее. Очень хорошо представьте его прямо сейчас, и про детей не забудьте. Сколько денег вы хотите, чтобы зарабатывал ваш будущий партнер? Сколько он или она могли бы проводить времени дома? Какой работой вы могли бы гордиться, если бы она была у вашего партнера? Выяснив это, найдите в LinkedIn людей с похожей карьерой. Убедитесь, что включена геометка (местоположение), и посмотрите, кто появляется на экране. Затем вы уже сможете связаться с этими людьми“, - учит Зифф.