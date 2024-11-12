Проверено! 5 советов, способствующих здоровому образу жизни(2)
Изменения с целью достижения более здорового образа жизни не обязательно означает большие усилия – скорее, важно совершать небольшие и последовательные шаги, которые поддерживают как физическое, так и ментальное благополучие. Консультант по питанию Теэле Тедер делится своими рекомендациями о том, как на этом пути делать более осознанный выбор.
Регулярно двигайтесь
Движение — это основа здоровья, а ежедневная физическая активность укрепляет сердце, мышцы и разум. Согласно рекомендации Европейского общества кардиологов, современному человеку следует находить ежедневно не менее 30 минут для физических упражнений. „Даже небольшая прогулка или зарядка дома дают хороший эффект — движение не обязательно должно быть интенсивным, но его регулярность чрезвычайно важна“, — говорит Тедер.
Питайтесь разнообразно и отдавайте предпочтение растительной пище
Здоровое питание – это не только ограничения, но и разнообразие. „80% пищи должно быть растительного происхождения, чтобы поддерживать здоровый баланс для тела и разума“, — советует Тедер. Цельнозерновые продукты, овощи и фрукты содержат множество необходимых витаминов, минералов и антиоксидантов. Тедер также подчеркивает важность высококачественных жиров. „Орехи, семена и свежее оливковое масло поддерживают работу сердца и помогают сохранять верный уровень холестерина“, — приводит она пример.
Отслеживайте качество своего сна
Сон важен для восстановления организма и поддержания сильной иммунной системы. Нарушения сна и бессонные ночи истощают здоровье быстрее, чем мы можем себе представить. Качественный сон помогает улучшить концентрацию, настроение и уровень энергии. По словам эксперта по технологиям и руководителя обучения Huawei Екатерины Мишиной, система отслеживания качества сна новых смарт-часов стала более точной, чем когда-либо прежде. „Например, новые смарт-часы Huawei Watch D2 можно использовать для мониторинга и анализа глубины и продолжительности сна, чтобы лучше понять, какие виды деятельности влияют на качество сна“, — объясняет она.
Пейте достаточно воды
Вода является основным компонентом нашего организма, и адекватное потребление воды важно для правильного функционирования организма. „Жажду часто путают с голодом, поэтому мы едим больше, чем на самом деле нужно организму“, — объясняет Тедер. Взрослым рекомендуется выпивать не менее 1,5-2 литров воды в день, но индивидуальные потребности могут варьироваться в зависимости от активности и климата.
Уменьшите стресс и найдите правильный баланс
Стресс является основной причиной многих проблем со здоровьем. Небольшой стресс естественен, но длительный стресс влияет на сердечно-сосудистую систему, сон и общее самочувствие. „Каждый день находите время для отдыха — это может быть медитация, прогулка на природе или просто пауза для тихого чтения“, — предлагает Тедер.
„Смарт-часы также помогают отслеживать уровень стресса, сигнализируя, что пришло время замедлиться“, — делится эксперт по технологиям. „Кроме того, новые смарт-часы также могут круглосуточно измерять артериальное давление, что помогает выявить нарушения здоровья пользователя уже на ранней стадии“, — говорит Мишина.