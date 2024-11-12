Проверено! 5 советов, способствующих здоровому образу жизни

Регулярно двигайтесь

Движение — это основа здоровья, а ежедневная физическая активность укрепляет сердце, мышцы и разум. Согласно рекомендации Европейского общества кардиологов, современному человеку следует находить ежедневно не менее 30 минут для физических упражнений. „Даже небольшая прогулка или зарядка дома дают хороший эффект — движение не обязательно должно быть интенсивным, но его регулярность чрезвычайно важна“, — говорит Тедер.

Питайтесь разнообразно и отдавайте предпочтение растительной пище

Здоровое питание – это не только ограничения, но и разнообразие. „80% пищи должно быть растительного происхождения, чтобы поддерживать здоровый баланс для тела и разума“, — советует Тедер. Цельнозерновые продукты, овощи и фрукты содержат множество необходимых витаминов, минералов и антиоксидантов. Тедер также подчеркивает важность высококачественных жиров. „Орехи, семена и свежее оливковое масло поддерживают работу сердца и помогают сохранять верный уровень холестерина“, — приводит она пример.

Отслеживайте качество своего сна

Сон важен для восстановления организма и поддержания сильной иммунной системы. Нарушения сна и бессонные ночи истощают здоровье быстрее, чем мы можем себе представить. Качественный сон помогает улучшить концентрацию, настроение и уровень энергии. По словам эксперта по технологиям и руководителя обучения Huawei Екатерины Мишиной, система отслеживания качества сна новых смарт-часов стала более точной, чем когда-либо прежде. „Например, новые смарт-часы Huawei Watch D2 можно использовать для мониторинга и анализа глубины и продолжительности сна, чтобы лучше понять, какие виды деятельности влияют на качество сна“, — объясняет она.

Пейте достаточно воды