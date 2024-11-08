Собственные торговые марки в Maxima: изучаем ассортимент вместе с Fuudish

Кто из нас не хочет питаться вкусно? Другой вопрос, что все мы живем в рамках месячного бюджета. Собственные торговые марки магазинов становятся всё популярнее среди покупателей, и это неудивительно – ведь они существенно дешевле известных брендов. Отличный выбор для тех, кто следит за семейным бюджетом, но не хочет идти на компромисс с качеством.

Многие покупатели всё еще сомневаются в качестве собственных торговых марок или опасаются, что продукты им просто не понравятся. Особенно это касается молочной продукции и мяса – тут люди обычно предпочитают проверенных местных производителей. Но Fuudish решил разобраться и изучил состав продуктов Well Done, подробно освещая свои находки в соцсетях. Кстати, если вы еще не следите за их приключениями, ищите их в Instagram @fuudish_est или в Facebook как Fuudish. В их Instagram есть целая папка Maxima – там собраны все продукты, которые они изучили во время своих „инспекций“.

„Well Done стал одной из причин заглядывать в Maxima, – рассказывает представитель Fuudish Марге Тава. – В отличие от некоторых других сетевых марок, здесь продукты не только доступные, но и с максимально чистым составом. Мои первые открытия – эко-яйца и творожный сыр Well Done. Вкусный, недорогой и без Е-добавок, в то время как у местных производителей в аналогичном продукте можно найти парочку стабилизаторов. Вообще, вся линейка сыров Well Done – это отличное сочетание цены, вкуса и качества. Для перекуса отлично подходят их сушеные фрукты – ни ананасы, ни кокосовая стружка, ни бананы не содержат добавленного сахара или консервантов. А их 100% арахисовая паста – вообще находка: многие другие производители добавляют в нее растительные масла, сахар и эмульгаторы. Да, картошку с помидорами можно купить где угодно, но если вам нужны свежие баклажаны, цветная капуста, кабачки или болгарский перец – смело идите в Maxima“.

Что обязательно стоит попробовать из ассортимента Well Done?