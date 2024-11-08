Собственные торговые марки в Maxima: изучаем ассортимент вместе с Fuudish(4)
Если вы хоть одним глазом следите за соцсетями, то наверняка слышали о Fuudish. Это те самые ребята, которые смотрят на продукты глазами въедливого потребителя: что там в составе, какие добавки лучше обходить стороной, и чего вообще стоит остерегаться в магазине. Недавно они заглянули в Maxima, чтобы изучить продукты собственной марки Well Done – и, надо сказать, нашли много интересного.
Кто из нас не хочет питаться вкусно? Другой вопрос, что все мы живем в рамках месячного бюджета. Собственные торговые марки магазинов становятся всё популярнее среди покупателей, и это неудивительно – ведь они существенно дешевле известных брендов. Отличный выбор для тех, кто следит за семейным бюджетом, но не хочет идти на компромисс с качеством.
Многие покупатели всё еще сомневаются в качестве собственных торговых марок или опасаются, что продукты им просто не понравятся. Особенно это касается молочной продукции и мяса – тут люди обычно предпочитают проверенных местных производителей. Но Fuudish решил разобраться и изучил состав продуктов Well Done, подробно освещая свои находки в соцсетях. Кстати, если вы еще не следите за их приключениями, ищите их в Instagram @fuudish_est или в Facebook как Fuudish. В их Instagram есть целая папка Maxima – там собраны все продукты, которые они изучили во время своих „инспекций“.
„Well Done стал одной из причин заглядывать в Maxima, – рассказывает представитель Fuudish Марге Тава. – В отличие от некоторых других сетевых марок, здесь продукты не только доступные, но и с максимально чистым составом. Мои первые открытия – эко-яйца и творожный сыр Well Done. Вкусный, недорогой и без Е-добавок, в то время как у местных производителей в аналогичном продукте можно найти парочку стабилизаторов. Вообще, вся линейка сыров Well Done – это отличное сочетание цены, вкуса и качества. Для перекуса отлично подходят их сушеные фрукты – ни ананасы, ни кокосовая стружка, ни бананы не содержат добавленного сахара или консервантов. А их 100% арахисовая паста – вообще находка: многие другие производители добавляют в нее растительные масла, сахар и эмульгаторы. Да, картошку с помидорами можно купить где угодно, но если вам нужны свежие баклажаны, цветная капуста, кабачки или болгарский перец – смело идите в Maxima“.
Что обязательно стоит попробовать из ассортимента Well Done?
„Вообще, вся линейка сыров Well Done – это отличное сочетание цены, вкуса и качества“.
Fuudish особо отметил впечатляющую коллекцию сыров Well Done, где представлено множество аппетитных вариаций. В своем обзоре они выделили нежнейший творожный сыр, ароматную фету, выдержанный твердый сыр и особенный Халлуми – все они отличаются натуральным составом без искусственных добавок. А цены приятно радуют, особенно в сравнении с аналогичными продуктами других брендов.
Сухофрукты – идеальные перекусы без добавленного сахара и консервантов.
Well Done также радует богатым выбором сухофруктов, в которых нет ни грамма добавленного сахара – только природная сладость. Fuudish особенно рекомендует попробовать сочный ананас, бананы, хрустящую кокосовую стружку и сладкие финики – отличные снеки по привлекательной цене. Интересная особенность банановых чипсов – их необычная мягкая текстура, отличающаяся от привычных хрустящих и приторно-сладких, ведь они не жарятся в масле и не содержат добавленного сахара.
В ассортименте можно найти всё: от мармеладок до полезного кунжутного масла
Особой похвалы заслужили оливковое и кунжутное масла – чистые продукты по выгодной цене в сравнении с конкурентами. Мармеладные конфеты без добавленного сахара станут отличной альтернативой для детских сладостей. Они созданы из концентрата сока и пектина (натурального желирующего вещества), что делает их намного полезнее обычных желейных конфет с искусственными добавками. Стоит отметить и линейку продуктов для особых диет: миндальная и кокосовая мука, широкий выбор растительного молока (миндального, соевого, овсяного), а также безлактозный йогурт. Все эти продукты предлагаются по более доступным ценам, чем у других производителей, при этом не уступая им в качестве.
Сегодня ассортимент Well Done в магазинах Maxima радует своим разнообразием и охватывает практически все категории продуктов, которые мы обычно добавляем в нашу продуктовую корзину:
яйца и молочные продукты;
охлажденное свежее мясо и разнообразные мясные деликатесы;
свежие ягоды, готовые салатные миксы и ароматные пряности;
консервированные продукты;
отборные сухофрукты и орехи;
бакалея (от макарон до всевозможных круп, муки и изысканных специй);
упакованные и замороженные рыба и морепродукты;
соки;
сладости и многое другое.
В ноябре семейство Well Done пополнилось премиальной линейкой продуктов – Well Done Premium. Теперь устроить себе праздник живота с изысканными блюдами можно прямо дома, причем по вполне доступным ценам. В премиальной линейке вы найдете настоящие сокровища: всемирно признанный хамон Иберико, редкий твердый сыр из козьего молока, любимые всеми антипасти с трюфелем и традиционный итальянский праздничный кекс Панеттоне. Обязательно загляните в Maxima, чтобы познакомиться с ассортиментом Well Done – эти деликатесы станут украшением как праздничного стола в особый день, так и уютного винного вечера в компании друзей.
большой ассортимент товаров вы найдете в магазинах XX и XXX. Не забывайте следить за еженедельными акциями Maxima, где регулярно появляются товары Well Done по привлекательным ценам. Наслаждайтесь превосходным вкусом по доступным ценам!