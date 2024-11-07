ТЕСТ | Как понять, что ваши отношения с любимым близки к идеалу? Ответьте на эти вопросы

Отношения - это особое взаимодействие между двумя влюбленными, которое требует больших усилий с обеих сторон. Поддержка, доверие, взаимопонимание, любовь - это то, без чего ваш роман, а затем и серьезные отношения просто невозможны. Узнайте, есть ли гармония и настоящие искренние намерения у вас и вашего партнера. Этот тест поможет вам понять, стоит ли вам что-то изменить в отношении к любимому человеку, или ваши отношения близки к идеалу.

1. Как вы обычно проводите время с партнером?

A) Мы всегда стараемся вместе заниматься тем, что нравится обоим (3 балла)

Б) Порой проводим вместе выходные, но иногда хотим побыть отдельно (2 балла)

В) Каждый из нас по большей части занимается своими делами (1 балл)

2. Поддерживаете ли вы друг друга в важных начинаниях?

A) Всегда поддерживаем и подбадриваем (3 балла)

Б) Поддержка есть, но не всегда (2 балла)

В) Редко интересуемся планами друг друга (1 балл)

3. Как вы справляетесь с конфликтами?

A) Спокойно обсуждаем все и ищем компромисс (3 балла)

Б) Иногда возникают споры, но стараемся решить их (2 балла)

В) Избегаем обсуждения проблем (1 балл)

4. Насколько вы доверяете друг другу?

A) Полностью доверяем друг другу (3 балла)

Б) Доверие есть, но иногда возникают сомнения (2 балла)

В) Иногда есть недоразумения, которые порождают недоверие (1 балл)

5. Как часто вы благодарите друг друга?

A) Часто и с удовольствием (3 балла)

Б) Иногда, когда есть за что (2 балла)

В) Редко, если вообще это делаем (1 балл)

6. Какие ваши планы на будущее как пары?

A) У нас есть общие мечты и планы (3 балла)

Б) Есть общие цели, но у каждого есть свои личные (2 балла)

В) Пока не обсуждали серьезных планов, не могу положиться на партнера (1 балл)

7. Как вы чувствуете себя рядом с партнером?

A) Уютно и спокойно (3 балла)

Б) Иногда комфортно, но бывают и конфликты (2 балла)

В) Неспокойно или чувствую напряжение (1 балл)

8. Насколько вы открыты в общении друг с другом?

A) Полностью открыты и честны (3 балла)

Б) Открыты, но порой можем недоговаривать что-то (2 балла)