Как стать долгожителем. 5 напитков, которые помогут дожить до 100 лет

Несмотря на то, что для многих это мечта, в мире 101 000 долгожителей, доживших до 2024 года, вероятно, благодаря образу жизни, которого они придерживаются. Гены, образ жизни, привычки, продукты питания – все это оказывает влияние на нашу жизнь. Помимо продуктов, которые мы едим, напитки, которые мы употребляем, также играют важную роль в качестве и продолжительности нашей жизни. О напитках, употребление которых поможет прожить дольше, пишет Real Simple.

„Некоторые напитки не только обеспечивают гидратацию, чтобы наш организм мог функционировать, но и содержат биологически активные соединения — электролиты и антиоксиданты, а также избавляют от вредных веществ“, — объясняет практикующая медсестра и эксперт по гормонам и долголетию Микаэла Роббинс. „Антиоксиданты, например, помогают нам выводить токсины из свободных радикалов и уменьшать воспаление, которое является одним из самых больших факторов старения, и помогают вам чувствовать себя лучше дольше“.

Какова связь между напитками и долголетием?

„Цель долголетия — не просто добавить годы к жизни; речь идет о том, чтобы хорошо прожить эти годы — добиться более длительного периода здоровья“, — объясняет доктор Эрин Барретт. „Регулярная гидратация поддерживает здоровье клеток и работу органов (особенно почек), способствует усвоению питательных веществ и помогает поддерживать уровень энергии“.

Антиоксиданты являются приоритетом номер один, когда речь идет о напитках, поддерживающих здоровое старение. Эти свойства могут снизить риск хронических заболеваний, поддержать работу мозга и глаз и даже улучшить психическое здоровье. Убедитесь, что вы ищете эти конкретные свойства и ингредиенты, просматривая проход с напитками в продуктовом магазине.

Ягодные смузи