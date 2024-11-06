„А вот мой бывший…“: рассказывать ли новому партнеру о прошлых интимных отношениях?

КАК ПОНЯТЬ, РАССКАЗЫВАТЬ ЛИ ПАРТНЕРУ О ПРОШЛЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Прежде всего необходимо ответить себе на вопрос: „Зачем? С какой целью я хочу это рассказать и какого эффекта в результате добиться?“ И тут крайне важна честность с собой.

Желание рассказать о прошлых партнерах может быть следствием ваших доверительных отношений, открытости с партнером, нежеланием иметь какие-либо тайны друг от друга и недоговоренности.

И это прекрасно, если у вас такой уровень доверия и вы можете свободно говорить обо всем.

Однако крайне важно знать особенности партнера, чтобы понять, каково это будет услышать именно ему? Можете попробовать поставить себя на место любимого человека. Хотелось бы вам знать, с кем он занимался любовью до вас? Или сколько у него было сексуальных партнеров? Насколько ему нравился секс с ними?

Иногда такая информация, даже преподнесенная очень аккуратно, способна вызвать укол ревности, боль, постоянное неосознанное сравнение с бывшими партнерами, а также комплексы, которые могут вылиться в проблемы в отношениях и сложности с либидо.

КОГДА НЕ СТОИТ РАССКАЗЫВАТЬ О БЫВШИХ ПАРТНЕРАХ

1. Вы хотите вызвать ревность

Иногда потребность рассказать о бывших может быть вызвана желанием вызвать ревность у партнера или отомстить за прошлые обиды, обратить на себя внимание или повысить собственную значимость, чтобы он увидел, насколько вы востребованы у противоположного пола. В этом случае важна честность с собой и понимание, что вы хотите получить в результате этой откровенности. Подумайте, каким другим, более экологичным способом вы можете это сделать?

2. Вы ждете ответной откровенности

Возможно, вы хотите получить ответную откровенность партнера о его бывших пассиях, но ведь далеко не факт, что он потом вам также все расскажет, а вот „осадок“ в виде ревности и упреков может остаться.

3. Вы хотите чего-то добиться от мужчины