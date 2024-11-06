„А вот мой бывший…“: рассказывать ли новому партнеру о прошлых интимных отношениях?(3)
Иногда наступает момент, когда партнер просит поделиться подробностями вашей интимной жизни. Или у вас возникает соблазн рассказать любимому о бывших партнерах. Всегда ли стоит это делать? И к каким последствиям для отношений такая откровенность может привести? Рассказывает Psychologies.
КАК ПОНЯТЬ, РАССКАЗЫВАТЬ ЛИ ПАРТНЕРУ О ПРОШЛЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Прежде всего необходимо ответить себе на вопрос: „Зачем? С какой целью я хочу это рассказать и какого эффекта в результате добиться?“ И тут крайне важна честность с собой.
Желание рассказать о прошлых партнерах может быть следствием ваших доверительных отношений, открытости с партнером, нежеланием иметь какие-либо тайны друг от друга и недоговоренности.
И это прекрасно, если у вас такой уровень доверия и вы можете свободно говорить обо всем.
Однако крайне важно знать особенности партнера, чтобы понять, каково это будет услышать именно ему? Можете попробовать поставить себя на место любимого человека. Хотелось бы вам знать, с кем он занимался любовью до вас? Или сколько у него было сексуальных партнеров? Насколько ему нравился секс с ними?
Иногда такая информация, даже преподнесенная очень аккуратно, способна вызвать укол ревности, боль, постоянное неосознанное сравнение с бывшими партнерами, а также комплексы, которые могут вылиться в проблемы в отношениях и сложности с либидо.
КОГДА НЕ СТОИТ РАССКАЗЫВАТЬ О БЫВШИХ ПАРТНЕРАХ
1. Вы хотите вызвать ревность
Иногда потребность рассказать о бывших может быть вызвана желанием вызвать ревность у партнера или отомстить за прошлые обиды, обратить на себя внимание или повысить собственную значимость, чтобы он увидел, насколько вы востребованы у противоположного пола. В этом случае важна честность с собой и понимание, что вы хотите получить в результате этой откровенности. Подумайте, каким другим, более экологичным способом вы можете это сделать?
2. Вы ждете ответной откровенности
Возможно, вы хотите получить ответную откровенность партнера о его бывших пассиях, но ведь далеко не факт, что он потом вам также все расскажет, а вот „осадок“ в виде ревности и упреков может остаться.
3. Вы хотите чего-то добиться от мужчины
Может быть, вы пытаетесь донести до партнера, что вам хотелось бы попробовать в сексе с ним, но не знаете, как сказать об этом напрямую… Или вам кажется, что ваш мужчина недостаточно романтичен во время прелюдии, и вы рассказываете ему, как бывший партнер усыпал вашу кровать лепестками роз, в надежде, что его это „подстегнет“. Однако получаете обратный эффект: мужчина обижается и перестает вообще стараться, потому что метод донесения был выбран неправильный.
4. Вы знаете, что партнер очень ревнивый
Иногда абьюзивные мужчины под разными предлогами вынуждают девушку рассказывать о бывших сексуальных партнерах, а потом начинают манипулировать этой информацией: обвиняют, навязывают чувство вины и постоянно оправдываться. Вы имеете полное право не раскрывать подробности прошлых отношений, если вы не хотите говорить об этом.
КОГДА МОЖНО РАССКАЗАТЬ О ПРОШЛОМ ИНТИМНОМ ОПЫТЕ
Есть случаи, когда рассказать какие-то нюансы прошлой интимной жизни необходимо, и эта информация даже способна спасти отношения. Это касается сексуальных травм партнеров. Например, в паре у мужчины высокое либидо, он любит экспериментировать в сексе, а партнерша, наоборот, очень зажата и никак не может раскрыться в близости, что вызывает у мужчины массу вопросов, ведь он так хочет доставить ей удовольствие и вроде бы делает „все правильно“.
И в паре начинает копиться напряжение, возникают ссоры „на пустом месте“
Однако такое поведение женщины может быть следствием сексуальной травмы — насилия, которое она пережила. И тогда рассказать об этом партнеру — наиболее правильный вариант, чтобы он понял ее особенности и ограничения, был более терпелив — и пара со временем вышла бы на новый уровень открытости и доверия.
ПОЧЕМУ ВОВСЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛИТЬСЯ ПОДРОБНОСТЯМИ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ
Нам всем нравится быть первыми и единственными у любимого человека, мы хотим иметь „исключительные права“ на него, которых нет больше ни у кого. Мы хотим иметь уникальную степень близости и опции, которые доступны только нам. В по-настоящему близких, интимных отношениях есть то, что доступно лишь двоим.
И в этом смысле одно только упоминание о людях, которые были допущены так же близко, может вызывать ревность и раздражение
По умолчанию понятно, что у двух взрослых людей, вступающих в отношения, уже есть какой-то романтический и сексуальный опыт. Зачем в этом копаться дополнительно, если это может вызвать негативные эмоции, подозрительность и недоверие? Здоровые отношения предполагают, что двое взрослых людей договариваются прошлое навсегда оставить в прошлом, и выбирают вместе писать свою новую историю.
ЧТО НУЖНО ИМЕТЬ В ВИДУ, ЕСЛИ ВЫ ВСЕ ЖЕ РЕШИЛИ РАССКАЗАТЬ О СВОЕМ СЕКСУАЛЬНОМ ОПЫТЕ
1. У всех субъективное понимание, что значит „мало“, а что „много“
Может так получиться, что вы невзначай оброните эту информацию, а партнер будет шокирован, и ваша ценность как женщины в его глазах упадет. Все дело в том, что мужчина понимает, насколько легко попасть в ваше поле доверия и как близко вы способны подпустить другого мужчину к себе. И для него это становится сигналом, что нужно постоянно быть начеку.
2. Сравнения, даже неочевидные, могут ранить партнера
Не используйте сравнения в духе „ты самый лучший“, потому что „самый лучший“ — это всегда оценка по сравнению с кем-то. А значит — „это я пока что лучший, и точно есть кто-то еще лучше, и это лишь вопрос времени“. Если хотите сделать комплимент мужчине в постели, гораздо убедительнее прозвучат фразы: „Ты мне сейчас сделал так хорошо“, „Ты доставил меня на вершину блаженства“.