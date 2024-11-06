Мужчинам на заметку! Цинк и селен важны для сексуального здоровья и иммунной системы

Потребность в витаминах и минералах зависит от ежедневной нагрузки и состояния здоровья. Доступны препараты витаминов группы B, поддерживающие определенные функции: например, витамин B1 способствует работе нервной системы, а витамин B12 полезен для кроветворения. „Более полноценное решение можно получить из комплексных препаратов, которые обычно содержат все витамины группы В. Определенно стоит сначала изучать состав препарата самостоятельно или с помощью фармацевта, чтобы получить все необходимое“, — говорит Баар.

Как отмечает Баар, если говорить о витаминах и мужском здоровье, то наиболее распространенными проблемами, на которые жалуются мужчины при посещении аптеки, являются общее утомление, мышечные судороги и нехватка витамина D. Кроме того, многие из тех, кто обращается к фармацевту, являются любителями оздоровительного спорта и хотят получить в этой сфере витаминную поддержку. „Витамины группы B полезны для снижения утомляемости и поддержки ментальных способностей. Если необходимо улучшить способность к концентрации, то я рекомендую лецитин с витаминами В1, В6 и В12“, — объясняет Баар. В случае судорог подойдет магний, который также можно принимать вместе с витаминами группы В – в этом случае они также оказывают успокаивающее действие на нервную систему и помогают заснуть.

По словам фармацевта аптеки Benu Лаури Баара, в целом можно сказать, что обязательными витаминами для каждого мужчины являются витамины С, D и Е, а также минералы – цинк, селен и магний. „Витамины C, D и E помогают сохранять иммунитет, поддерживают здоровье костей и зубов, а также влажность и эластичность кожи. Эти витамины также обладают антиоксидантным действием, защищая организм от вредных токсинов“, — объясняет Баар. В то же время цинк и селен играют важную роль в мужском здоровье, особенно в сексуальном здоровье и укреплении иммунной системы. Магний помогает поддерживать правильное функционирование нервов и мышц, особенно в случае интенсивного физического образа жизни.

Баар подчеркивает, что витамин D очень важен при переходе к зимнему периоду и особенно в нашем климате. „Витамин D следует принимать круглый год, но при постоянном приеме не обязательно выбирать самую сильную дозировку, так как возможны накопления излишков этого вещества в организме“, — объясняет он. Аптекарь рекомендует принимать витамин D вместе с кальцием, который помогает укрепить кости и зубы, но предупреждает, что при этом следует пересмотреть свой рацион, чтобы избежать избытка кальция. „Если питание разностороннее и содержит достаточно молочных продуктов и других содержащих кальций продуктов, то достаточно только витамина D“.

Дозы витаминов, необходимые для мужского здоровья

Рекомендуемая суточная доза витамина D для взрослого мужчины составляет не менее 30 мкг или 1200 TÜ (активных единиц). В случае необходимости – например, при обнаружении нехватки витамина D – можно рассмотреть возможность употребления препаратов с более высокой дозой витамина.

Цинка рекомендуется принимать 10-20 мг в день, более активным мужчинам или при большей необходимости в этом веществе – до 25-30 мг, но регулярное употребление более 30 мг в день не рекомендуется. Для селена обычно достаточно от 60 до 300 микрограмм в день. „Мужчина, ведущий активный образ жизни, может принимать 300-500 мг витамина С в день. В случае большей дозы целесообразно выбрать медленно усваиваемый вариант, который организм может усваивать постепенно в течение дня, поскольку большое количество быстродействующего витамина С просто отфильтровывается почками и не усваивается телом“, — объясняет фармацевт.

Золотое правило приема витаминов