Мужчинам на заметку! Цинк и селен важны для сексуального здоровья и иммунной системы(1)
Ноябрь – месяц мужского здоровья, во время которого полезно напомнить, в каких витаминах и минералах больше всего нуждается мужской организм. Аптекарь рассказывает о том, какие препараты поддерживают мужское здоровье и как их правильно применять, чтобы добиться наилучшего эффекта.
По словам фармацевта аптеки Benu Лаури Баара, в целом можно сказать, что обязательными витаминами для каждого мужчины являются витамины С, D и Е, а также минералы – цинк, селен и магний. „Витамины C, D и E помогают сохранять иммунитет, поддерживают здоровье костей и зубов, а также влажность и эластичность кожи. Эти витамины также обладают антиоксидантным действием, защищая организм от вредных токсинов“, — объясняет Баар. В то же время цинк и селен играют важную роль в мужском здоровье, особенно в сексуальном здоровье и укреплении иммунной системы. Магний помогает поддерживать правильное функционирование нервов и мышц, особенно в случае интенсивного физического образа жизни.
Потребность в витаминах зависит от активности и состояния здоровья
Как отмечает Баар, если говорить о витаминах и мужском здоровье, то наиболее распространенными проблемами, на которые жалуются мужчины при посещении аптеки, являются общее утомление, мышечные судороги и нехватка витамина D. Кроме того, многие из тех, кто обращается к фармацевту, являются любителями оздоровительного спорта и хотят получить в этой сфере витаминную поддержку. „Витамины группы B полезны для снижения утомляемости и поддержки ментальных способностей. Если необходимо улучшить способность к концентрации, то я рекомендую лецитин с витаминами В1, В6 и В12“, — объясняет Баар. В случае судорог подойдет магний, который также можно принимать вместе с витаминами группы В – в этом случае они также оказывают успокаивающее действие на нервную систему и помогают заснуть.
Потребность в витаминах и минералах зависит от ежедневной нагрузки и состояния здоровья. Доступны препараты витаминов группы B, поддерживающие определенные функции: например, витамин B1 способствует работе нервной системы, а витамин B12 полезен для кроветворения. „Более полноценное решение можно получить из комплексных препаратов, которые обычно содержат все витамины группы В. Определенно стоит сначала изучать состав препарата самостоятельно или с помощью фармацевта, чтобы получить все необходимое“, — говорит Баар.
Баар подчеркивает, что витамин D очень важен при переходе к зимнему периоду и особенно в нашем климате. „Витамин D следует принимать круглый год, но при постоянном приеме не обязательно выбирать самую сильную дозировку, так как возможны накопления излишков этого вещества в организме“, — объясняет он. Аптекарь рекомендует принимать витамин D вместе с кальцием, который помогает укрепить кости и зубы, но предупреждает, что при этом следует пересмотреть свой рацион, чтобы избежать избытка кальция. „Если питание разностороннее и содержит достаточно молочных продуктов и других содержащих кальций продуктов, то достаточно только витамина D“.
Дозы витаминов, необходимые для мужского здоровья
Рекомендуемая суточная доза витамина D для взрослого мужчины составляет не менее 30 мкг или 1200 TÜ (активных единиц). В случае необходимости – например, при обнаружении нехватки витамина D – можно рассмотреть возможность употребления препаратов с более высокой дозой витамина.
Цинка рекомендуется принимать 10-20 мг в день, более активным мужчинам или при большей необходимости в этом веществе – до 25-30 мг, но регулярное употребление более 30 мг в день не рекомендуется. Для селена обычно достаточно от 60 до 300 микрограмм в день. „Мужчина, ведущий активный образ жизни, может принимать 300-500 мг витамина С в день. В случае большей дозы целесообразно выбрать медленно усваиваемый вариант, который организм может усваивать постепенно в течение дня, поскольку большое количество быстродействующего витамина С просто отфильтровывается почками и не усваивается телом“, — объясняет фармацевт.
Золотое правило приема витаминов
По мнению Баара, самые распространенные ошибки при приеме витаминов — это употребление их натощак или прием жирорастворимых витаминов без жирной пищи. „Если принимать витамины натощак, то из-за избытка желудочного сока большая часть действующего вещества уже может раствориться благодаря кислоте в желудке, в результате чего эффективность препарата снижается. Также бывает и так, что прием натощак раздражает желудок и вызывает тошноту“, — предупреждает Баар. Он добавляет, что употребление чая или кофе непосредственно перед приемом витаминов также препятствует их усвоению.
„Для достижения необходимого эффекта существует золотое правило приема витаминов и минералов: принимать их один раз в день, каждый день в одно и то же время и после еды, запивая стаканом чистой воды. Конечно, есть исключения, и иногда подбор правильной дозы потребует разных вариантов употребления или же нужную дозу можно точно определить на консультации с фармацевтом или врачом“, - отмечает аптекарь.
Эффект от приема витаминов обычно начинает проявляться в течение нескольких дней или вплоть до недели, особенно когда речь идет о водорастворимых витаминах. Однако действие жирорастворимых витаминов может быть более медленным, а при приеме порошка магния в случае судорог эффект может наступить уже через несколько минут. Фармацевт поясняет: „В здоровом организме, где нет явного дефицита некоторых витаминов, эффект может ощущаться не сразу, но регулярное употребление витаминов помогает предотвратить проблемы в будущем“.
Баланс активного образа жизни, хорошего сна и здорового питания
В завершение Баар напоминает: „Один американский тренер сказал, что для полноценной и счастливой жизни мужчинам необходимо достаточное количество еды, хороший ночной сон, как можно больше физической активности и счастливая сексуальная жизнь“. То есть можно подвести итог: по мнению фармацевта, важно снижать чрезмерный стресс, следить за своим самочувствием и состоянием здоровья, а если с вашим здоровьем что-то не в порядке, то всегда стоит обратиться к врачу или фармацевту.