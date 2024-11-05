Простые советы по питанию и физической активности, которые могут спасти жизнь

Сердце – важнейший орган в нашем организме, и поэтому необходимо осознанно уделять внимание его здоровью. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в Эстонии: на их долю приходится 46% смертей мужчин и 64% смертей женщин. Кроме того, не последнюю роль играет и вызванные состоянием здоровья ограничения (инвалидность), спровоцированные заболеваниями сердца – примерно 29% всех таких недостатков обусловлены сердечно-сосудистыми заболеваниями. „Здоровье сердца начинается с осознанного выбора“, — говорит консультант по питанию Теэле Тедер и рекомендует сосредоточиться на простых, но постоянных привычках, которые помогают сохранить сердце сильным и здоровым.

По мнению консультанта по питанию Теэле Тедер, многое можно сделать для поддержания здоровья сердца путем изменения своего рациона и образа жизни. „Во-первых, следует отказаться от вредных для сердца привычек – например, от курения и чрезмерного употребления алкоголя. Вы также можете ограничить потребление обычной белой соли, поскольку избыток натрия повышает кровяное давление“, — объясняет Тедер. „Дневное потребление соли взрослым должно быть в пределах одной чайной ложки, но при этом многие из нас потребляют значительно больше“.

Для здоровья сердца Тедер рекомендует средиземноморскую диету, включающую много овощей, цельнозерновых продуктов, рыбы и полезных жиров. „Сердцу нравится, когда хотя бы 80% пищи растительного происхождения, а из продуктов животного происхождения следует отдавать предпочтение птице и рыбе“, — объясняет Тедер. Она также рекомендует употреблять продукты, содержащие мононенасыщенные жирные кислоты – такие как орехи, семена и оливковое масло первого отжима, которые поддерживают работу сердца. „Выбирая оливковое масло, следует отдавать предпочтение свежему маслу с легким запахом травы“, — советует она.